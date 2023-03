El Covisa Manresa visita l'Escola Pia de Sabadell en un duel de necessitats

Diumenge, Copa Catalunya contra l'At. Vilatorrada

Elvisitarà aquest dissabte a les 6 de la tarda l'en un partit marcat per la necessitat dels dos equips de sumar els tres punts. Uns a la part alta i els altres, els sabadellencs, en zona de descens, on són tercers per sota amb 24 punts.Com a locals, els escolapis han jugat deu partits i han(Natació, Elda, l'Hospitalet, Cerdanyola, Mataró i Calvià), i ha guanyat quatre partits (Picassent, Canet, Esplugues i Industrias)A fora, també amb deu partits, n'ha perdut quatre, amb tres empats i dues victòries, l'última dissabte passat a Canet. Aquest dissabte rebran el Covisa Manresa que, amb un calendari no tan dur fins al final de lliga, portaEls manresans van a Sabadell amb nombroses. Asis, Ambrós i Pere Arán causen baixa mentre que s'està intentant recuperar el jugador de Palau Solità Terri.Sense temps a descansar, el Covisa Manresa visitarà diumenge a 2/4 de 9 del vespre el Pavelló Municipal de Sant Joan de Vilatorrada en eliminatòria a partit únic de la. L'té jornada de descans aquest cap de setmana a la lliga de Tercera Divisió.