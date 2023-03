El Baxi Manresa es juga més que una victòria contra el Fuenlabrada

Comença l'hora de la veritat per al. El conjunt bagenc inicia alcontra el(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 2) una sèrie de partits que marcaran les seves opcions de continuïtat a la. La victòria de l'equip dedeixaria el seu rival una victòria enrere. Si aquesta victòria fos per més de quatre punts també deixaria el bàsquet average a favor del Baxi Manresa. A més, si elperdés davant elel conjunt bagenc podria sortir de la zona de descens. En canvi, una derrota manresana el deixaria cuer en solitari, amb el punt de la discòrdia perdut i molt males sensacions.El Baxi Manresa podrà comptar amb Pedro Martínez. Malgrat que el tècnic havia estatper la seva exclusió contra el, podrà seure a la banqueta després de dipositar una fiança de 1.500 euros. Martínez recuperarà els dinersfins a final de temporada. El tècnic creu que són davant del partit més important de l'any. No tant per la transcendència a la classificació sinó "perquè és el proper". Per aquest motiu insta els seus jugadors "ai estar concentrats". Martínez veu un partit igualat ja que els dos equips estan igualats a la classificació. I recorda que a la primera volta va ser el Carplus Fuenlabrada qui es va endur la victòria.Martínez reconeixabans del duel contra els madrilenys. I afegeix que això és normal ja que si no fos així "o bé no tens sang o bé te la sua tot. I no és el cas. Estem nerviosos però s'ha de saber conviure amb això".L'equip manresà tindrà tota la plantilla al complert després de moltes setmanes, un copha superat els seus problemes físics. Algun jugador té jet lag per culpa dels viatges que ha fet amb la sevaperò està bé físicament. Qui més afectat està és l'argentique fins dimecres no va poder entrenar amb els seus companys. Martínez creu que els darrers entrenaments han estat molt positius i l'actitud dels jugadors ha estat bona.El Carplus Fuenlabrada és l'últim classificat de la Lliga Endesa i acumula El darrer triomf dels madrilenys va ser precisament contra el Baxi Manresa al partit de la primera volta amb una gran actuació de Marc Garcia . Aquella plantilla ha canviat molt. Jugadors comhan deixat l'equip. Al seu lloc van arribar abans de l'aturadai l'exManresa. Els moviments del Carplus Fuenlabarada no s'han aturat i aquest cap de setmana podrien debutar. Les operacions, però, no s'han limitat a la pista. La banqueta també ha canviat d'inquilí is'ha convertit en el tercer entrenador de la temporada després deUn dels nous, Ngouama, destaca la importància del partit d'aquest cap de setmana. El base francès defineix el partit com a "crucial" i afegeix que "encara no sé massa del joc del Manresa però sé que hi haurà un". Ngouama pensa que el seu equip ha entrat en una nova dinàmica i creu que poden fer bé les coses fins a final de temporada.Emilio Pérez Pizarro, Martín Caballero i Joaquin García Gonzálezel partit.