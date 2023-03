Manresa entrarà la setmana vinent en estat d'excepcionalitat per sequera

Restriccions

La setmana vinent entrarà en vigor l'estat d'excepcionalitat per sequera en l'àmbitdecretat pel govern català, que afecta la ciutat de. La sequera continua agreujant-se i resulta imprescindible adoptar mesures per intensificar l'estalvi i optimitzar els recursos i els consums, davant d'unes previsions meteorològiques pessimistes, i d'aquesta manera forçar la reducció de l'ús dels recursos hídrics.Tal com estableix elde l'(ACA), en aquesta fase d'excepcionalitat les restriccions limiten l'aigua en parcs, jardins i espais lúdics, en la neteja viària i de vehicles, entre altres. No afecten, però, l'aigua de beure, ja que la dotació d'aigua màxima a lliurar se situa en un límit de 230 litres per habitant i dia, molt per sobre del consum mitjà per habitant a Manresa. Tot i això, es recomana a la ciutadania un esforç encara més gran per minimitzar el consum d'aigua, i així evitar l'agreujament de les reserves.A les, l'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa, i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.Pel que fa al reg de(públics i privats), es prohibeix regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.En superfícies destinades a la, el reg de gespa es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes. La prohibició del reg no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.En la neteja dees prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident, d'un incendi, existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.Únicament pot emprar-seper a la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes d'edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre que, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari. En ambdós casos cal assenyalar clarament l'origen de l'aigua, indicant que es tracta d'aigua no potable.En lal'ús de l'aigua queda limitat a neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d'aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.Es permet la neteja de vehiclesper a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.El reompliment parcial deamb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants. Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.Resta prohibit l'ompliment total o parcial de, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment. S'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.També es prohibeix la utilització d'aigua per a l'a l'aire.