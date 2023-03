Territori comença les obres de la passarel·la que connectarà cal Gravat amb el polígon de Bufalvent

Estratègia Catalana de la Bicicleta

El Departament deha iniciat les obres per a construir unasobre laque unirà el barri dei el, a. Aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del Govern per a promoure unai activa, així com l'ús de la bicicleta. L'obra compta amb un pressupost de 650.000 euros i tindrà una durada de vuit mesos. Es tracta d'un projecte reivindicat pel barri i pel polígon.L'estructura tindrà prop dei serà adjacent al viaducte de la carretera, que creua la C-55 i que compta amb unes voreres per a vianants reduïdes. La nova passera per a vianants i ciclistes connectarà amb el camí existent que transcorre paral·lel al traçat de la BV-1225 i formarà part de laTal com ja es va anunciar, l'complementarà aquesta actuació amb la prolongació de la vorera delper tal de connectar-la amb la nova passarel·la. El pressupost municipal d'aquest 2023 ja contempla una partida per aquests treballs de 285.000 euros i en aquests moments ja s'està redactant el projecte. Les dues obres es coordinaran. D'aquesta manera, la prolongació de la vorera d'Alvar Aalto s'iniciarà quan finalitzin els treballs de la nova passarel·la.Aquesta actuació s'emmarca en les polítiques del Departament per promoure una mobilitat activa i descarbonitzada dins de l'2025, que proposa actuacions com garantir la ciclabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i connectada; promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa; interconnectar les àrees urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn dels 10 quilòmetres; i impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic.