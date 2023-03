Les AFA de les escoles de Sallent pintaran un mural per «mantenir la cohesió» davant la tragèdia

Les associacions de familiars d'alumnes de tots els centres educatius de. l', l', l', l', l', lai l', juntament amb l', han convocat aquest dissabte laa l'exterior de l'antic Ferroka, al passeig de l'Estació, abans de l'Institut, amb la voluntat de "" un poble davant " la tragèdia que ens ha tocat viure " i que és un motiu més per "transformar un sistema que ha fallat i falla".Les AFA dels centres educatius del municipi denuncien que "el sistema falla" per la "per atendre la diversitat i les necessitats d'atenció a la" i per "prevenir i combatre" l'El manifest també posa èmfasi en dir que "el sistema falla" quan "lesno poden viure amb tots els drets i dignitat", quan "no s'acull amb els braços oberts les" o quan es tolera "que crea patiment i desigualtats".El comunicat conclou denunciant que el problema "és" i que cal "tota l'atenció i" per prevenir el, detectar l'assetjament escolar, eliminar les desigualtats i per vetllar per la salut mental de tota la població "i, en especial, dels infants i joves".