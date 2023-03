Manresa 2022 ha generat més de 34 milions d'euros entre inversió i turisme des del 2014

200.000 visitants en un any marcat encara per la Covid

La petjada ignasiana i el Camí Ignasià com a recurs turístic

Elde la ciutat Ignasiana que es va definir el 2014 i que ha tingut la primera culminació aquest passat 2022 amb l'del, "ha significat per a la ciutat un impacte de, entre els 18 milions d'euros que s'han invertit en l'espai públic, i els 16,2 milions d'euros que han generat els més d'un milió de visitants que ha tingutdes de 2016, segons un rigorós estudi que ha portat a terme la Diputació", ha explicat el regidor de Turisme,, aquest divendres en roda de premsa.La inversió en l', que va començar amb tota la reordenació de la via Sant Ignasi, baixada dels Drets, carrer Bertrand i serra i entorn de la piscina, i que ha continuat en altes actuacions al Centre Històric i al Camí Ignasià, "no hauria arribat sense l'horitzó de, perquè cal tenir en compre que dues terceres parts dels diners provenen de fons aliens a l'Ajuntament", ha insistit.El regidor també ha volgut posar en valor l'1.057.000 visitants que ha tingut Manresa des de 2016, 201.799 dels quals durant l'any 2022. "És una xifra altíssima" tenint en compte que quan el 2014 es va definir el Pla de Desenvolupament Turístic, ", ja que a la ciutat mai s'havia tingut en compte el turisme com a un recurs per explotar", i que entremig, "hi han hagut elements distorsionadors, com el període al voltant del-que va significat, objectivament, un trasbals- i, sobretot, la".Per això, davant lade Manresa 2022 que han fet els presidents de lesdels barris que composen el, l'alcaldes'ha mostrat predisposat a "fer un balanç amb les entitats", però ha considerat que el seu judici "", ja que s'han "millorat molts carrers, s'han creat noves places, s'han fet millores urbanístiques i d'accessibilitat, i encara tenim fonts delsque no s'han executat".Passat l'Any de Commemoració, ara el projecte global seguirà caminant amb l'objectiu de continuar la consolidació dei per a promocionar la ciutat com a final delA la roda de premsa, en què a banda de l'alcalde i el regidor de Turisme, també ha participat el gerent de Turisme i Fires de Manresa,, s'ha destacat que cal situar els visitants de Manresa en el marc d'un any marcat encara per la pandèmia. Durant el 2022 s'han comptabilitzat 201.799 serveis turístics, sumant tant les visites als equipaments turístics municipals, com les de l'o del, com les visites a altres espais com la, la, l'o els recursos delAquesta xifra de visitants suposa un impacte econòmic per la ciutat de 3,07 milions d'euros, segons elde la Diputació de Barcelona, que estableix un valor de 15,35 euros per cada servei turístic, que s'inverteixen bàsicament en la restauració, el comerç i en els propis equipaments turístics, i quePel que fa al programa de l'Any de Celebració, lesque s'han fet -repartides en 55 projectes- han sumat un total de, que han gaudit d'actes culturals, esportius, educatius, espirituals o de joventut. La inversió destinada ha estat d'1,49 milions d'euros, que s'han finançat en gairebé un 50% amb diners provinents de. El programa s'ha pogut tirar endavant gràcies a la complicitat de 78 entitats i institucions, 10 patrocinadors i un bon nombre de persones a títol individual que han pres part en algun dels projectes.Entre tota la programació desplegada al llarg de l'any, cal destacar per la transcendència i per l'alt nivell de participació: el Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins , amb la presència d'una setantena de líders i representants religiosos mundials; la multitudinària Refesta del Camí Ignasià , amb la col·laboració de totes les entitats de cultura popular i la incorporació del Passeig del Riu i el Pont Vell com a nou espai festiu de la ciutat; l'edició especial del cicleamb els concerts de Noa, l'Orfeón Donostiarra o Ramon Mirabet; les dues accions artístiques de l'escultor danès Björn Nörgaard al voltant del Centenari Joseph Beuys , o la programació de concerts únics com els de l'o el de, a la Basílica de la Seu. També el multitudinari concert de, amb un nombrós públic vingut d'arreu del país.Igualment, també han posat èmfasi en la varietat d'àmbits d'actuació, en l'alta participació ciutadana tant en l'organització d'activitats com en l'assistència als actes i, també, en l'alt percentatge de produccions amb segell local. En l'àmbit artístic, l'estrena de la producció teatral Enecus , els concerts de l', deo de, o els diàlegs creatius generats del cicle, en són exemple, així com lesManresa. Sota un cel acollidor, Joseph Beuys. Manresa, una geografia espiritual o Viatge a la Catalunya Ignasiana, en el camp editorial.El projecte Manresa 2022 ha arribat a l'any de commemoració assolint bona part dels objectius marcats en el, on es posava el focus en la petjada ignasiana a la ciutat com a recurs de desenvolupament turístic i de posicionament internacional. En els últims 8 anys, Manresa 2022 ha desenvolupat un programa d'acollida i atenció turística en creixement progressiu i ha creat un programa d'activitats ja consolidades en l'oferta anual, com Sons del Camí,o Quinze Vint-i-dos.També s'han tirat endavant un conjunt d'actuacions a l'espai públic i al patrimoni de Manresa destinades a millorar i adequar el Camí Ignasià a al seva arribada a Manresa (com la deo la passera del, entre altres), els principals nodes ignasians (com elo l', entre altres) i diversos espais del Centre Històric (com l'o la). Les inversions per a la millora de l'espai públic i del patrimoni entre 2014 i 2024 se situa en 18 milions d'euros en el període 2014-2024, el 67% dels quals provenen de subvencions públiques (51%) i de finançament extern privat (16%).Un cop tancat l'any de commemoració de Manresa 2022, l'Ajuntament de Manresa continuarà treballant en el desenvolupament turístic lligat al patrimoni, a l'entorn natural i, sobretot, a la petjada ignasiana i al Camí Ignasià, consolidant la ciutat com a destí final d'aquest camí, amb la programació d'activitats de promoció turística i de difusió patrimonial, la continuïtat dels projectes de millora i adequació de l'espai públic, i posant en valor del Camí català i la connexió estatal amb la resta de ciutats per on aquest transcorre, des d', al País Basc, fins a Manresa.