Josep Maria Pou torna al Kursaal aquest cap de setmana amb dues funcions d'«El pare»

La sala gran delacollirà aquest cap de setmana dues funcions, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, de l'obra deEl pare de. Un muntatge dirigit peri encapçalat per, que estarà acompanyat a l'escenari perL'Andreu, un home de setanta-sis anys, culte, sorneguer i tossut, està, però es resisteix a acceptar cap mena d'ajuda i rebutja tots els cuidadors que la seva filla, l'Anna, intenta contractar.A mesura que mira de donar sentit a les seves circumstàncies canviants, l'Andreudels seus éssers estimats, de la seva ment i, fins i tot, de la seva pròpia vivència de la realitat.El pare és un retrat entranyable de la. L'obra -que protagonitza Josep Maria Pou- és una valenta i encertada radiografia de l', un mal que transforma la realitat del pacient i la de la família en una lluita constant.Quedenper veure El pare de Florian Zelle. Les entrades tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys, carnet Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet