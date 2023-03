La CUP Santpedor presenta una queixa al Síndic de Greuges per la residència l'Onada

Laha presentat una queixa aldenunciant les negligències en el contracte de l'entitat. La formació ha denunciat, entre d'altres, "" de l'entitat que, en vuit anys de funcionament, no ha presentat mai l'estat de comptes, tot i veure's obligada per contracte.L'octubre de l'any passat, la CUP Santpedor dedicava, en el seu butlletí municipal La Clau, una secció a la gestió de laon, en sis punts, desenvolupaven l'anàlisi de les problemàtiques existents. Entre d'altres, s'evidenciava la inquietud per la "" sobre l'entitat Residència Tercera Edat l'Onada SL, que gestiona l'equipament, fins a tal punt que aquesta "estableix uns preus sense tenir en compte el". Aquesta preocupació ha estat també portada als plens de l'Ajuntament pels regidors de la CUP, "sense obtenir resposta a les preguntes i demandes plantejades".Amb aquesta situació i "tement una possible inacció per part de l'Ajuntament", la CUP ha decidit presentar una queixa al Síndic de Greuges. Al document s'hi presenten, a més a més de la, els següents punts: la impossibilitat de conèixer el preu de les tarifes (tant públiques com privades) que aplica l'entitat, tot apuntant que tenen constància de què a "diferents usuaris se'ls ha aplicat una tarifa superior a la corresponent"; la vulneració deamb contractes temporals sota pretext de períodes de prova, sumant-se a això la falta de transparència pel que fa a la despesa del personal laboral, que impedeix saber el salari dels treballadors; l'extralimitació en la prestació de serveis delimitats pel contracte, ja que l'entitat ha ofert elsense estar entre les seves possibilitats d'oferta; les queixes formulades per part d'usuaris del, destacant-se "deficiències en el menjar", "augments considerables del preu" i "atenció recepció deficient i, a vegades, inexistent".A més a més, al document s'hi fa constar que el passat desembre els regidors de la CUP Santpedor van "sol·licitar a l'Ajuntament de Santpedor la convocatòria d'una Comissió de Seguiment extraordinària on es doni compliment als punts de fiscalització i control”, sense que hagi estat convocada encara. Amb la presentació d'aquests motius, la CUP Santpedor sol·licita la intervenció del Síndic de Greuges "davant delsde Residència Tercera Edat l'Onada SL i la possible manca de diligència per part de l'Ajuntament de Santpedor en la gestió de l'assumpte".La CUP ha penjat en diversos punts del poble cartells informatius sobre la situació de la residència al municipi amb els títol "A la residència municipal, els comptes clars!" així com una pancarta davant la Residència de Cal Jorba amb el lema "8 anys sense transparència de l'Onada. A la residència municipal, els comptes clars!". El mateix matí, però, un grup de persones, enfilant-se dalt de l'edifici sense cap mesura de seguretat, ha explicat la CUP.