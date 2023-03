Joan Vila: «Amb Impulsem, anem a guanyar les eleccions a Manresa»

ha presentat aquest dijous a lade la plaça Major els onze primers candidats de la llista quepresentarà a lesdel proper mes de maig, en un acte que ha comptat, també, amb la presència discreta del president local del, partit al que està associada la candidatura,Un alcaldable més madurat en les formes que en ocasions anteriors, s'ha mostrat "molt orgullós" de presentar, per ara, una meitat de la llista amb perfils molt "", de persones "professionals" queentrar en "càrrecs polítics" per guanyar-se la vida, i que està pensada "perde l'Ajuntament". "Impulsem és una opcióde formacions que es presenten", ha afirmat quan se li ha preguntat amb quin partit podria pactar després de les eleccions, per això ha sentenciat que "".Malgrat la suavitat en la manera, l'alcaldable no ha evitat tornar-se a referir a la despesa que té l'Ajuntament. "Em proposo reduir el-despesa laboral- en el pressupost municipal de l'Ajuntament de Manresa", i ho farà, segons ha assegurat, "". També ha reiterat la seva voluntat de "saber". "Ho hem demanat diverses vegades i no n'hem rebut una resposta clara", ha explicat.Entre els onze candidats n'hi ha tres que han participat en en posicions rellevants de candidatures que no van aconseguir treure representació política al ple de l'Ajuntament.es va presentar el 2015 en la coaliciódesprés d'haver guanyat les primàries de(SI), ivan ocupar els números 4 i 10, respectivament, de la candidatura queva presentar a la capital del Bages el 2019. A la llista també hi ha l'exalcalde de Sant Vicenç de Castellet entre 2011 i 2019,La resta de candidats que s'han presentat aquest dijous, "i que no estan posats, necessàriament, en l'ordre que aniran a la llista", són la doctora en Ciències de l'Educació, filòloga anglesa i germanística, i professora de la UAB; l'arquitecte; l'analítica comptable; el gestor d'equips comercials d'Amazon a Espanya, França i Itàlia,; el director d'expansió de Misako,, i la gestora comercial de banca,Vila ha aprofitat l'ocasió per exposar els seus referents urbans per a diverses àrees. "Ens hem d'emmirallar ambpel que fa a comerç i mobilitat, amb, quant a paisatge urbà, i enper temes de seguretat", ha afirmat.