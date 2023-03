Oberta al trànsit la C‑58 a Vacarisses abans del previst

Elha informat que aquest dijous al vespre s'ha pogutde vehicles laa l'altura del quilòmetre 27,5, a(Vallès Occidental), un dia abans del que estava previst , després que unobligués a tallar-la dimarts passat.L'incident va produïr-se dimarts al vespre al punt quilomètric 27,5, quan roques de grans dimensions van cauresobre la calçada i van afectarsense que s'haguessin lamentat danys personals. Les pedres caigudes tenien grans dimensions i pesaven més de 1.000 quilos.Malgrat que en un primer moment, Trànsit va informar que s'obriria un carril per restablir el, les tasques d'd'on havien caigut els rocs van aconsellarper procedir a la fixació i sanejament d'altres pedres que no estaven estables.La prudència va portar a anunciar que fins divendres no s'obriria la via. Fins llavors es mantindrien obertes les barreres delde l'autopistaen direcció o provinents de Terrassa.Les tasques de sanejament, però, s'han pogut realitzar més ràpidament del previst, i des d'aquest dijous a les 8 del vespre la C-58 estàen els dos sentits, i el peatge de la C-16 torna a ser de pagament.