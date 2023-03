El PP presenta Anastasio Fernández com a candidat a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada

serà el candidat a l'alcaldia depela lesdel proper 28 de maig, segons ha informat la provincial del partit. Fernández, va néixer a(Almeria), però amb un any va arribar amb la família a la població bagenca. És eldel PP a Sant Joan des de l'octubre del 2022 i ésde professió.Fernández pren el relleu com a cap de llista del PP a Sant Joan de Josep Lluís Javaloyes, que en aquesta ocasió es presentarà a Manresa . El candidat considera que Sant Joan de Vilatorrada es troba "cada dia", i segons assegura, els veïns li traslladen la seva "preocupació per la, la, lai per les".Anastasio Fernández afirma que té un "" que està acabant de tancar en una llista "per donar respostes i solucionar els problemes del ciutadà de Sant Joan".