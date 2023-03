Manifestació del 8 de Març 2023 a Manresa: horari i punt de trobada

Horari i punt de sortida de la manifestació del 8-M a Manresa

Acte institucional a Manresa

Manifestació del 8-M a Manresa, el 2022 Foto: Pere Fontanals

Actes d'interès a Manresa amb motiu del 8-M

Exposició sobre les Dones grans al Casino

El 8M, Dia Internacional de les Dones fora de Manresa

El Bages i el Moianès, com tot el país, torna a viure una nova jornada de reivindicació amb motiu del. A, com cada any, els actes es divideixen el dos programes, l'i el delsque, a més, inclou la tradicional manifestació pels carrers del centre de la ciutat.Però els actes delno finalitzen a Manresa, ni molt menys. Altres municipis deli delorganitzen actes institucionals, jornades, tallers i conferències amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Enguany, la majoria de municipis s'han posat d'acord a reivindicar el paper de lesCom és habitual, ladel 8-M, com la del, de Manresa està convocada pelsde la ciutat, que acostumen a guardarsobre el recorregut i les accions que s'hi portaran a terme.La manifestació està convocada el mateix dia 8 de març, a les 7 de la tarda, a ladel. Tot i que no està confirmat, històricament la manifestaciódavant de l'Ajuntament on els col·lectius acostumen a fer lai una. També, segons l'experiència d'altres anys, la marxa acostuma a anar des de la Ben Plantada en direcció a lafins al Barri Antic, o baixant pelfins, també, el Barri Antic.L'Ajuntament juntament amb eli altres entitats de la ciutat han programat unarelacionades amb el Dia Internacional de les Dones. L'es portarà a terme a l'el mateix 8 de març a les 6 de la tarda i inclourà l'actuació teatral Les Kelly's influencer pugen a l'escenari, a càrrec de la companyia. Hi intervindran les autoritats municipals i les membres del Consell, que llegiran el manifest.D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones també ha organitzat activitats com ara elLes dones fem cultura, a càrrec de la historiadorai amb la intervenció d'actrius dels grups de teatre. Serà dissabte 11 de març, a 2/4 d'11 del matí, amb sortida des de la plaça Major.En el marc de l'eix temàtic sobre dones grans, cal destacar la xerrada Com podem endarrerir l'envelliment del cervell en les dones? el 16 de març a les 7 de la tarda al Centre Cultural El Casino, a càrrec de la doctora, de l'I el 23 de març, hi haurà la conferència-tertúlia La solitud, un problema social o individual, a 2/4 de 7 de la tarda, al Casino, a càrrec desociòloga, cofundadora de l'associacióFora del mes de març, però en el programa d'actes del 8M, s'organitzarà l'Dones grans, grans dones, del 5 al 26 d'abril a la, que trenca clixés sobre el que significa envellir per a les dones, en desmunta els tòpics i reivindica que les veus femenines de totes les edats siguin escoltades i reconegudes., entre altres municipis, ja han comunicat els seus programes d'actes amb motiu del Dia Internacional de les Dones, i fins llavors, altres municipis els faran públics. Les activitats i actes que duguin a terme es poden s'aniran actualitzant en aquest enllaç al NacióManresa