Una jornada al CFP mostra com aplicar la intel·ligència artificial a la indústria

El CFP, amb la indústria 4.0

Una cinquantena de persones de diferentsde dins i fora del territori han participat en una jornada alque ha donat a conèixer eines per aplicar laa la indústria, concretament en l'àrea de producció. La sessió ha començat fent un repàs de l'evolució que ha experimentat la indústria durant els darrers anys pel que fa a l'adopció deper acabar desenvolupant el que serà el proper pas natural d'aquesta revolució: l'automatització i la planificació dinàmica intel·ligent.Els assistents han pogut conèixer una nova plataforma digital desenvolupada per l'empresai basada en la Intel·ligència Artificial que connecta tots els actius productius de l'empresa, distribueix i coordina les tasques a realitzar, resol en temps real qualsevol incidència que succeeixi i aprèn de l'experiència per aconseguir una millora constant en la presa de decisions. Es tracta d'una revolucionària solució que recentment ha guanyat el premi a la innovació de laque se celebra a Bilbao.El CFP és referent al territori en la divulgació i formació de les tecnologies vinculades a la indústria 4.0. L'objectiu del centre és ajudar i acompanyar les empreses industrials del territori a adoptar-les peren aquest entorn de transició cap a les fàbriques intel·ligents.