Imagina't tornarà dissabte al Teatre Conservatori amb dues funcions de «Les aventures del lleó vergonyós»

La programació per a públic familiar d'tornarà aquest dissabte, 4 de març alamb dues funcions de Les aventures del lleó vergonyós de la companyia(17.30 h i 19 h), que ja tenen lesLes aventures del lleó vergonyós és un espectacle diferent als concerts habituals de la companyia. En un, els més petits de la casa acompanyaran de ben a prop al lleó a viure les seves aventures. Durant aquest meravellós viatge podran escoltar cinc noves cançons interpretades per dos titellaires cantants () i un músic multiinstrumentista () que els transportaran als cors i als sentiments dels personatges de la coneguda cançó El Lleó vergonyós.El lleó es farà amic del tigre, el cavall, l'hipopòtam i el gall, entre d'altres. Junts experimentaran emocions com la por, l'alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i sobretot ajudant-se els uns als altres quan lesEl proper espectacle de la programació d'Imagina't /serà el dissabte, 26 de març, a les 6 de la tarda a la sala gran del teatreamb La motxilla de l'Ada de