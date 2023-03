Ja hi ha guanyadors dels Premis Cambra 2023, que es lliuraran el dia 21 de març

Ausa, Premi Internacionalització

L'edició 2023 delsja té guanyadors:rebrà el Premi Internacionalització;el d'Indústria;, el de Comerç;el d'Urbanisme i Territori, i l'el Premi Especial.L'acte de lliurament de premis es farà el dia 21 de març alde Manresa i estarà conduït per. L'assistència serà lliure, amb inscripció prèvia.El jurat reconeix en lal'empresa manresana Ausa, fabricant d'equips compates totterreny, per la seva trajectòria exportadora iniciada l'any 1969 i molt especialment pel recent projecte de fabricació de telescòpics ultracompactes per al mercat dels Estats Units i la incorporació de la nova gamma elèctrica al seu catàleg de productes. Ausa té filials a Madrid, França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units i la Xina, i és present a 90 països dels 5 continents.El premi és un reconeixement a la creació d', una solució innovadora per al control, prevenció i tractament de pacients que pateixen reaccions al·lèrgiques greus. Es tracta d'una caixa autònoma i intel·ligent per a espais públics amb autoinjectors d'adrenalina, que inclou tecnologia patentada que permet controlar l'adrenalina, el seu estat, la seva caducitat i controlar els estocs a nivell general. En cas de reacció, a través d'un symptom checker, diu si hi ha una anafilaxi o no i els passos a seguir, avisa els serveis d'emergències sanitàries i disposa d'una pantalla amb vídeo i veu per saber què fer i com administrar l'adrenalina. A més, tota la informació va a una plataforma central que permet gestionar i visualitzar la situació global per, a llarg termini, poder tenir estudis de prevalença real.En laes fa un reconeixement a tres establiments que entre els anys 2022 i 2023 celebren els seus 100 anys de vida: Iglesias Moda , botiga especialitzada en moda i retail; La Casa del Bacallà , establiment dedicat a la venda de pesca salada i menjar cuinat, i Grup Llobet, cadena de supermercats de proximitat. En tots els casos, s'ha volgut posar en valor la trajectòria comercial i l'esforç per adaptar-se a les noves formes i tendències de consum, sense perdre l'essència que caracteritza el comerç de proximitat, el tracte proper amb el client i el servei personalitzat.Aquest premi fa un reconeixement a Casa Mas, empresa familiar elaboradora de plats frescos precuinats creada fa més de 25 anys a Castellterçol, per la sevaamb un projecte industrial de creixement continuat que es va materialitzar el 2022 amb la posada en funcionament d'una nova planta a Sallent que ha suposat passar dels 6.000 m2 de la planta inicial als 30.000 m2 actuals. Aquestes noves instal·lacions, a més, són una aposta per millorar l'eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni per mitjà de la instal·lació de plaques solars a la coberta, que permetran reduir l'emissió de 541 tones de CO2 anuals. Casa Mas produeix més de 30 varietats de productes que arriben a tant a petits com a grans establiments de tot el territori espanyol.Eld'enguany és per a la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina , impulsada per l'Associació d'Empresaris de Bufalvent. Una comunitat energètica formada per 31 petites i mitjanes empreses del polígon, amb l'objectiu d'aportar serveis per a la millora de la gestió energètica, ecològica i econòmica dels seus socis. Es tracta d'una de les iniciatives pioneres a Catalunya i a l'estat dins el món empresarial per la seva envergadura i potencial.