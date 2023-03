Aragonès sobre el cas Sallent: «Cada jove que es treu la vida és un fracàs col·lectiu com a societat»

El president de la Generalitat,, ha parlat per primer cop aquest dijous sobre el cas dels bessons de Sallent i ha admès que "cada jove que es treu la vida és un". En aquest sentit, ha subratllat que "cal fer molt més" per evitar que passi. Aragonès ha afegit que ladels joves preocupa l'executiu i, per aquest motiu, ha dit, "des del primer dia, s'ha incrementat el suport en l'àmbit de la salut mental dels joves". Aragonès ha expressat "tot el suport i solidaritat" a les víctimes de Sallent i al seu entorn, i ha demanat "". El president ha recordat que hi ha dues investigacions en marxa: la del, a través d'Inspecció, i laAragonès ha qualificat els fets de Sallent "d'" i ha demanat ser "molt curós i el màxim respecte" pels dos procediments que ara mateix hi ha oberts. Pel que fa a la investigació del Departament d'Educació, a través d', Aragonès ha assegurat que, mentre es dugui a terme aquesta investigació, cal deixar treballar "". I a partir d'aquí, ha dit, "prendre les decisions necessàries". També s'ha posat a disposició dels professionals que estan duent a terme la investigació judicial.Aragonès ha volgut obrir el focus i ha subratllat que la salut mental dels joves preocupa: "Són, i molts cops és complicat aproximar-se i donar una resposta. Per això des del primer dia s'ha reforçat". En aquest sentit, ha explicat que s'ha creat la figura del referent de, i s'ha actualitzat el codi deque, segons ha subratllat, ha ajudat a prevenir que molts casos de suïcidi s'acabessin materialitzant.