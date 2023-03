Les obres de la nova comissaria de proximitat de Manresa començaran passat l'estiu

Un nou model de proximitat

Millorar la seguretat, el civisme i la convivència

Les obres per adequar el local delque acollirà la comissaria de proximitat compartida entre lai elss'iniciaran passat l'estiu. Aquest dijous al matí, el president de la Generalitat de Catalunya,, el conseller d'Interior,, i l'alcalde de Manresa,, han fet una visita a les instal·lacions, en la qual també hi ha assistit la delegada del Govern a la Catalunya Central,i el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Manresa,, entre altres autoritats.Tot seguit, s'han desplaçat cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la capital del Bages, on s'ha anunciat que, seguint el model de Manresa, la Generalitatmés arreu del país.En la seva intervenció, el president Aragonès ha detallat que elentre la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa per a la creació de la comissaria de proximitat ja s'ha formalitzat. L'acord, que estableix les obligacions de cada institució, fixa la distribució de les despeses derivades de les obres i del funcionament de la comissaria: un 55% anirà a càrrec deli un 45% a càrrec de l'Ajuntament, amb un cost màxim estimat per a l'adequació del local de 300.000 (IVA inclòs).El conveni també estableix que la Generalitat es farà càrrec de la redacció del projecte i de la direcció de les obres, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà de la licitació i de l'execució dels treballs. L'alcalde Aloy ha avançat que es treballa amb la previsió que el projecte es pugui aprovar al llarg d'aquest mes de març i que les, un cop finalitzat el procés de licitació.La integració dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa en un mateix espai alté l'objectiu d'apropar els cossos policials a la ciutadania i de situar-los a peu de carrer, amb l'objectiu de donar millor servei, atendre peticions, recollir denúncies i esdevenir punt de referència a la ciutat. El fet de compartir espais i coordinació també permet oferir unade la tasca policial, amb respecte a les competències pròpies de cada cos, i projectar una imatge unificada del concepte de policia que treballa en un mateix territori.Tal com ha assegurat el president Aragonès, "amb aquesta nova comissaria inaugurem unarreu del país: més proper a la ciutadania, més proper a la gent, més vinculat al territori i amb més presència al carrer", sobretot, ha afegit, "per actuar en l'àmbit preventiu,, i contribuir a aquest sentiment de seguretat que la ciutadania arreu del país ha de tenir".En la mateixa línia, l'alcalde Aloy ha recordat que, des de fa un any i mig, els dos cossos policials ja actuen de manera conjunta en les anomenades, que "actuen a peu de carrer, visiten comerços i realitzen aquesta tasca tan important de proximitat". Ara, amb la comissaria compartida, es vol fer un pas més: "serà una eina importantíssima per apropar encara més els cossos policials a la ciutadania, per fer una policia més propera".El projecte de comissaria de proximitat forma part del paquet de mesures que l'Ajuntament de Manresa va posar en marxa a finals del 2021 pera la ciutat, entre les quals destaca la instal·lació de; operatius policials especialitzats i compartits entre Policia Local, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional; les patrulles ciutadanes mixtes; el reforç de la neteja i la il·luminació de determinades zones, el reforç de programes socials i, també, la creació de la, una eina que ha permès compartir informació i fiscalitzar les accions. Des de finals del 2021, s'ha reunit periòdicament, constatant un descens dels fets delictius. La Taula està integrada per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Uni ó de Botiguers de Manresa, la Cambra de Comerç, el Col·legi d'Advocats, per tots els grups municipals i per representants dels cossos de seguretat.