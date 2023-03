«Cardona amb nom de dona», la programació especial per commemorar el 8-M

Taller educatiu

L', conjuntament amb l'(ADC) i el, organitzen diverses activitats per commemorar el, que se celebra el proper dimecres, 8 de març.La programació engegarà aquest cap de setmana amb una obra de teatre, Play Off, a càrrec d', i que s'allargarà també els dies 11 i 12 de març. L'obra, original dei dirigida per, és una tragicomèdia on es reflexiona sobre el paper de la dona i de l'esport femení en una societat on encara predomina el masclisme. Està protagonitzada per set dones, un camp de futbol i el partit més important de les seves vides. Les entrades ja estan a la venda al següent enllaç La setmana delcomençarà amb força amb un espectacle, el dimarts 7, a l'Auditori Valentí Fuster, a càrrec de la, adreçat als alumnes de Primària dels centres educatius. Per altra banda, el Centre Cívic acollirà, a 2/4 de 4 de la tarda, una xerrada a càrrec de la psicòloga del CAP Cardona,, sota el títol Del micromasclisme a l'empoderament.El mateix dia 8 de març, a les 12 del migdia, es farà ladavant de l'Ajuntament. Divendres 10, a les sis de la tarda, el Casal Cívic acollirà una xerrada sobre el paper de la dona en la música clàssica, a càrrec de la violoncel·lista i directora d'orquestra cardonina, i amb l'actuació de l'. L'acte comptarà amb un berenar per als assistents.D'altra banda, dissabte 11 al migdia laacollirà l'hora del conte per la igualtat a càrrec de. Finalment, diumenge 12 al migdia, a la Fira de Dalt s'hi farà una taula rodona sobre Les dones i les cures a Cardona, amb l'actuació del, que organitza el col·lectiu feminista Les Magalles.Tanmateix, durant el mes de març està previst fer un taller sobre la, a càrrec de, adreçat a l'alumnat de secundària de la vila.