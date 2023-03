La celebració del 8 de Març a Súria culminarà amb la Caminada de la Dona

L'ja té a punt el programa d'actes per commemorar el. Els actes compten amb el suport del Consell Municipal de la Gent Gran, Consell Municipal dels Infants, Escola Municipal d'Adults, Escola Municipal de Música, Centre Excursionista, Casal de la Dona, Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Bages, Consell Comarcal del Bages i Diputació de Barcelona.L'tindrà lloc el mateix dimecres 8 de març a les 6 de la tarda a l'Ajuntament. Comptarà amb la lectura del manifest a càrrec del, i hi haurà l'actuació de l'. Durant la jornada també es publicarà un vídeo dirigit pera les xarxes socials de l'Ajuntament, amb la col·laboració dels Consells Municipals de la Gent Gran i dels Infants.El divendres 10 de març a 2/4 de 7 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports es portarà a terme una secció de, a càrrec de la monitor especial. Hi ha places limitades i cal inscripció prèvia a l'àrea municipal de Benestar Social, abans del dimecres 8 de març.Finalment, el diumenge 12 de març a partir de les 9 del matí es portarà a terme la, amb sortida i arribada a la plaça Sant Joan. Es podran fer dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un de 8 quilòmetres. Les persones participants tindran esmorzar, avituallament i obsequi. Cal portar got. La caminada comptarà amb l'actuació de. Les inscripcions prèvies es poden fer a l'àrea municipal de Benestar Social i al Centre Excursionista de Súria (telèfon 615.94.78.37) abans del dilluns 6 de març.