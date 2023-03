El Consell Comarcal proposa al Parlament revisar els criteris de la concessió de l'autopista C‑16 a Autema

Carretera C-55

Inversions ferroviàries

Elha defensat aquest dimecres alla necessitat de revisar els criteris de la concessió de l'en el marc de la intervenció a la comissió dede la cambra catalana. El president del Consell Comarcal del Bages,, ha intervingut en nom delper actualitzar les demandes històriques en matèria d'infraestructures que reclama la comarca. Actualment, en més del 57% dels desplaçaments que es fan al Bages s'utilitza elun fet que "evidencia l'absència d'un transport públic ràpid, eficient i útil", segons el Consell Comarcal del Bages.Hernàndez ha assenyalat que "la comarca continua arrossegant unque ens fa menys competitius i afecta la qualitat de vida i el dia a dia de les 180.000 persones que viuen a la comarca" i ha apuntat directament a la necessitat de revisar els criteris de la concessió de l'autopista C-16 "".El president del Consell Comarcal del Bages ha posat xifres a la concessió d'una obra que "per a l'empresa va tenir un cost de 126 milions d'euros, però que quan acabi la concessió l'any 2035 n'haurà obtingut 4.035". Hernàndez ha afegit que "estem davant d'uni que paga bàsicament la gent del nostre territori". Davant d'aquest escenari, el Consell Comarcal del Bages demana l'a través de les subvencions, com a mesura provisional, o béi ha anunciat que continuarà treballant amb la Generalitat de Catalunya en aquesta línia.En el marc de la compareixença, Eloi Hernàndez ha valorat l' acord d'inversions anunciat a la C-55 que preveu la construcció del desdoblament del tram entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa en sentit nord i ha demanat "que es respecti l'acord, el consens i el projecte sorgit dels grups polítics i els principals agents econòmics i socials del territori". El president del Consell Comarcal del Bages ha defensat que "són unes primeres mesures per desencallar elde la carretera al seu pas peri que no s'han d'entendre com la solució a tots els problemes de mobilitat de la comarca". En matèria de, ha recordat la importància de disposar de més vehicles i millorar les freqüències per aconseguir que l'autobús guanyi noves persones usuàries.La intervenció a la comissió de Polítiques Digitals i Territori del Parlament de Catalunya també ha servit per reivindicar les millores pendents en matèria d'. El Consell Comarcal del Bages ha demanat que "es concebi el sistema de transport públic de Catalunya d'una manera integral i que la Generalitat lideri les inversions" i que s'executin aquelles actuacions que permetincom és el cas de Manresa i Sant Vicenç de Castellet.El Consell continua prioritzant reduir el temps de trajecte de l'entre Manresa i Barcelona a menys de 60 minuts, millorar la líniaper tenir unai que el Govern central executi les obres de millora en el marc del Pla de Rodalies. Pel que fa aes demana a la Generalitat que s'aposti pel tren comarcal i que el Bages sigui considerada una única zona dins el sistema integrat de transport.