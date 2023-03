El Manresa Wheelchair Rugby lluirà el nom d'UManresa a la samarreta

Una Universitat compromesa amb l'esport local

Laha signat un conveni amb ela través del qual es compromet a donar suport econòmic a la seva secció dedicada a la pràctica del. Aquest equip, que duu per nom, està integrat per persones amb discapacitats severes. La signatura de l'acord l'han fet aquest dimecres, 1 de març, el president del Manresa Rugby Club,, i el director general de la Fundació Universitària del Bages,. En el marc de l'acord, l'equip de rugby sobre rodes lluirà el nom d'UManresa a la samarreta.El conveni, d'un any de durada, inclou, entre d'altres acords, que la universitat farà unaper contribuir a les activitats i objectius socials de l'entitat durant la temporada 2022-2023. Aquesta aportació econòmica es complementa amb descomptes a tots els jugadors i tècnics de l'entitat en els serveis de Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia de la(CU+).Amb la signatura d'aquest conveni, el Manresa Rugby Club se suma al llistat d'entitats esportives locals que reben el suport de la Universitat. En aquests moments, la institució dona suport a l', al, el, al, el, el, el, el, el, el, al, i alA més d'aquests ajuts, UManresa també ha fet suport a esdeveniments esportius, com el pas de laper Manresa o el partit de waterpolo que va enfrontar les seleccions femenines de