L'acollirà aquest dijous a 2/4 de 8 del vespre la presentació del llibre Víctimes en so de pau, d'(Pagès Editors). La presentació anirà a càrrec de l'autor i de, acompanyats de, germana d'Agustí Rueda, anarquista sallentí.El llibre dona veu a les víctimes de la violència afectades per l'en períodes tan dispars com el tardofranquisme, la Transició o l'actual etapa democràtica.