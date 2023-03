Ferran Estruch opta a la reelecció com a candidat a l'alcaldia de Cardona

El republicàva ser escollit el passat divendres, per l'assemblea local d', com a candidat a revalidar l'alcaldia per la formació republicana.Estruch, que actualment compagina la seva responsabilitat a l'amb la de, afirma estar "convençut que els propers anys seran decisius per al futur de la vila" i amb "tota la responsabilitat i honradesa" es torna a posar a la disposició dels cardonins per"defensant Cardona arreu".Estruch sosté que el mandat 2019-2023 ha estat "complicat" i marcat especialment per laque ens han dut a prioritzar la resolució de les problemàtiques sorgides per l'emergència. Malgrat tot, "hem avançat en molts projectes de gran impacte per Cardona com el nou, que l'any que ve ja serà una realitat, o noves propostes dei especialment d'que ens caldrà consolidar en els propers anys". El candidat Ferran Estruch afirma que "cal tirar endavant tota la feina que està en marxa i que ara no ens podem aturar".La candidatura republicana de Cardona comptarà amb un equip que combinii persones "plenament compromeses amb el municipi i amb la dedicació que requereix" per tal d'encarar i encarrilar el futur d'uns anys que seran decisius i claus per lai l'obertura de grans oportunitats per la vila.