Sant Fruitós converteix el març en el mes de les dones

Del 3 al 30 de març, les santfruitosenques podran gaudir d'un ampli ventall de propostes i activitats que s'han programat entorn del. El programa d'actes que ha teixit l'Ajuntament contempla des de propostes formatives fins a opcions per al lleure i l'apropament a la cultura.El calendari d'activitats s'encetarà aquest divendres 3 de març amb una xerrada sobrea càrrec dede Menstrual Point. Serà a les 5 de la tarda al Nexe Espai Jove.A les 8 del vespre arriba la primera proposta cultural amb la representació teatral de La Primera que relata la desconeguda història de, la primera alcaldessa de Catalunya que després de quaranta anys d'exili no va aconseguir tornar a casa. Aquest muntatge teatral de l'actor igualadíi dees podrà veure al Teatre Casal Cultural a les 8 del vespre. Les entrades s'han de comprar anticipadament a 5 euros.El dimecres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, se celebrarà l'amb la lectura del manifest a la plaça de la Vila, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació dels alumnes de 4t d'ESO de l'institut i durant l’acte s'inaugurarà unafets pels alumnes de tots els centres educatius del municipi, i del, entorn la temàtica Professions i gènere. L'exposició es podrà veure a la façana de l'Ajuntament durant tot el mes de març. Durant l'acte també es projectarà el tràiler delSom dones de Sant Fruitós de Bages.El vespre del divendres 10 de març arriba la ja consolidadaal Teatre Casal Cultural. Una vetllada únicament per a les dones on es podrà gaudir d'un monòleg a càrrec detot sopant amb pinxos acompanyats de dues copes de vi. L'espectacle començarà a les 8 del vespre i cal reservar prèviament una entrada per 5 euros.El dissabte 18 de març s'ha programat una activitat lúdica per a totes les edats que sota l'eslògan "empoderem-nos a través del joc" convertirà el municipi en un. Durant l’activitat els participants a través del joc podran reflexionar sobre la societat actual en. L'activitat començarà a les 11 del matí sota el Cobert de la màquina de Batre. Cal inscripció prèvia a aquest enllaç El 21 de març, a les 6 de la tarda al Nexe Espai Jove, s'inaugurarà l'exposició 150 Nativitat Yarza Planas, que mostra la trajectòria d'aquestaper tal de fer-la valdre. La inauguració comptarà amb la presentació de, comissària de l'Any Nativitat Yarza Planas. L'exposició es podrà visitar al Nexe Espai Jove fins al 14 d'abril.Un altre dels actes previstos per aquest mes de març en clau femenina serà una visita a la, acompanyades per, autora del llibre que porta el nom d'aquest espai. La sortida es realitzarà a 2/4 de 8 del matí des del Pavelló de Sant Fruitós. El preu de la sortida és de 20 euros i inclou el preu de la visita guiada i el transport. Les inscripcions es poden fer a l'Àrea d'Atenció a les Persones (C. Padró) a partir del proper 3 de març.El darrer acte es celebrarà el 30 de març a les 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural. Es tracta de la presentació del documental Som dones de Sant Fruitós de Bages. En aquest documental podrem veure l’experiència de dones del nostre poble, de, experiències de vida diverses, visions i maneres de pensar diferents. Cada dona, una història i el seu particular camí cap a l’apoderament.Les entrades per les activitats al teatre es poden comprar anticipadament aquí