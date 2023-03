Memòria.cat publica documentació inèdita de l'escriptor i polític manresà Joan Francesc Vidal Jové

Secretari general d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya

El web La República a Manresa en un clic (1931-1936) de Memòria.cat s'enriqueix amb documentació i informacions inèdites de l'advocat, polític, escriptor, dramaturg i traductor Joan Francesc Vidal Jové (Manresa, 1899 - Newcastle, 1978). Els documents nous procedeixen de lai delJoan F. Vidal Jové, un cop proclamada la, fou assessor dels traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat. El juny del 1934 va obtenir per concurs oposició el càrrec de, a la conselleria presidida perDesprés del 19 de juliol, durant la repressió de la, es va dedicar a salvar moltes persones d'una mort segura fins que va haver de fugir. Segons recull un escrit inèdit que Memòria.cat dona a conèixer: "la vida de mi esposa, de mis hijas y la mía propia estuvieron en peligro tan cierto de muerte que hube de abandonar mi puesto el mismo día en que se había decidido mi asesinato, lográndolo gracias a un coche del Consulado Francés que nos condujo a la Estación Marítima de Barcelona de donde salimos camino de Marsella. En aquel momento perdí, en manos de los anarquistas, mi casa, mis muebles, mis libros, mis ropas, todos mis bienes en absoluto".Arribat a, va refusar passar al bàndol franquista perquè l'opció li "repugnava les seves idees". Va viure ai a. Va tornar a Catalunya el 1941. El 1943 fou condemnat apel, pena que fou commutada per sancions d'inhabilitació.A partir d'aleshores, instal·lat a, es dedicà plenament a la seva activitat literària i editorial. Va traduir al castellà Tirant lo Blanch, de; la Crònica, de; Obra poètica, de; Aloma i Jardí vora el mar, de; Els vençuts, de; El nàufrag feliç, de; Narracions, de, i una part de l'obra poètica de. També va traduir al castellà l'obra completa dei diverses obres deEl 1966 i en només set mesos va fer la primera traducció catalana de l'Ulisses de, una versió d'una qualitat extraordinària que encara resta inèdita.Vidal i Jové va escriure una part de les-fins a la proclamació de la República- al llibre Històries del meu temps. (Abans d'ara), obra finalista delel 1957, premiada alsel 1958, i editada l'any 1970. Malgrat que en una carta inèdita a, que ara dona a conèixer Memòria.cat, li diu que "M'agradaria no acabar la vida" sense haver finalitzat les seves memòries, dissortadament. "Crec, sincerament -afirmava-, que el que jo tinc per a dir pot ésser un document que interessi per a la història del nostre país. Sé coses, detalls i matisos que em penso que únicament jo recordo i jo he viscut. […] Únicament posant-hi el cor, els documents tenen vitalitat. I, el demés, ja és en els arxius: però hi és mort".Entre la documentació inèdita que Memòria.cat publica destaquen una fotografia de Joan F. Vidal Jové i la seva esposa,, feta a París el 1939; els seus nomenaments com a assessor jurídic de la Comissaria General d'Ordre Públic de Catalunya i de secretari general d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya; un certificat sobre els seus serveis a l'a París; una carta del president, i diferents fulls de l'expedient del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo corresponents a l'escriptor i polític manresà. També es mostra la correspondència entre Joan Francesc Vidal Jové i Mercè Rodoreda.L'escriptor manresà, que ja havia traduït al castellà Aloma (si bé encara no s'havia publicat), estava traduint l'obra Jardí vora el mar i li va demanar com havia de traduir al castellà. "No trobo, a Madrid, cap jardiner que sàpiga català i em pugui dir el nom castellà d'algunes plantes. Tots em diuen que haurien de veure la flor i això no puc improvitzar-ho". Mercè Rodoreda, en una carta inèdita, li facilita la traducció dels noms, si bé també li suggereix: "No hi fa res que hi hagi noms de flors que no existeixin. Posi-ho tal com li dic i tot quedarà molt rebé".