Joves del «model Manresa» inicien un intercanvi esportiu amb Barcelona per estrènyer nous llaços

Foto, amb alguns dels joves que han participat a la matinal esportiva. Foto: SuperAcció

Joves que participen en el programa model Manresa de socialització de joves , molts d'ells amb, i altres que s'hi han anat afegint posteriorment han iniciat aquest dimecres unamb l' associació SuperAcció de Barcelona , que també treballa en l'acompanyament de joves.L'intercanvi té per objectiua través de l'esport,amb joves d'altres punts del territori ia les quotidianes que es troben a la ciutat a diari.Després de dues trobades prèvies per a què els joves de Manresa i de Barcelona es coneguessin, aquest dimecres s'han aplegat a la plaça Milcentenari per, com a eina deCada quinze dies canviaran d'escenari, de manera que el 15 de març,amb l'agent dels Mossos d'Esquadra, que porta la coordinació dels joves manresans, per tornar la visita i continuar amb les. La idea és que cada quinze dies es repeteixi l'experiència en una i altra ciutat.Aquest dimecres l'experiència ha començat amb no més de deu joves fent, però poc a poc se n'han afegit més fins a superar la vintena, que han finalitzat la trobada amb unal campque hi ha a la mateixa plaça.Durant el matí els joves també han tinguti cafè o infusions.