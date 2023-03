El programa d'actes del 8‑M de Manresa se centrarà en les dones grans

Tallers d'empoderament a dones grans i activitats escolars centrades en les àvies

L'acte institucional del 8-M inclourà una actuació teatral

Accions de l'Ajuntament adreçades a dones grans durant el curs 2022-2023

L', a través del(SIAD) i amb la col·laboració del, organitza un any més la campanya per commemorar el, que se celebra el 8 de març. En aquesta edició el programa del 8-M a Manresa recull una quarantena d'actes amb el suport de 18 entitats, col·lectius i associacions de veïns de la ciutat.Enguany la campanya del 8-M a Manresa se centra en les, amb el lema Grans dones, Dones amb veu!. Les contribucions de les dones a la societat han estat sempre infravalorades, encara més quan les dones arriben a la. Tot i que són unade la població mundial, la relació entre lai lafa que sigui un grup de població molt invisibilitzat. No es té consciència de les desigualtats que pateixen les dones d'aquest grup d'edat per aquests dos eixos, que les discrimina doblement i les seves opinions i necessitats siguin moltes vegades ignorades per la societat.El programa d'actes ha estat presentat avui en roda de premsa per la regidora de Feminismes i LGTBI,; la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans,; la representant del Consell Municipal de la Dona,, i la representant del gimnàs Vela,, entitat que organitza la Cursa de la Dona, el 12 de març.Malgrat l'enorme aportació de les dones grans al benestar de tota la societat, continuenen els llocs de lideratge i en la presa de decisions. Si bé és un problema que afecta les dones de totes les edats, aquesta desigualtat és. Per aquest motiu, és necessari afavorir la seva participació, escoltar les seves veus i crear mesures i eines específiques dirigides a garantir els seus drets i la seva dignitat.A Manresa, del total de dones ateses al SIAD durant el 2022 (299), un(52 en total). La majoria de demandes (un 75%) eren relacionades amb situacions de canvi, com arapersonal. La resta de casos eren per conflictes familiars amb fills i filles (15%) i violències masclistes (10%).Amb l'objectiu de visibilitzar el treball i la participació social de les dones grans, una part dels actes dela Manresa estan centrats en aquest col·lectiu, organitzats conjuntament entre el SIAD i elde l'Ajuntament de Manresa. Alguns dels actes adreçats a dones grans seran un taller d'empoderament i autodefensa feminista, que es farà el 10 de març a les 10 del matí al, i un taller d'autoimatge corporal i fotografia el dies 14 i 21 de març, a les 16.30 h, alTambé s'organitzarà l'exposició Dones grans, grans dones (del 5 al 26 d'abril a la), que trenca clixés sobre el que significa envellir per a les dones, en desmunta els tòpics i reivindica que les veus femenines de totes les edats siguin escoltades i reconegudes.A més, durant aquest mes de març, a leses farà l'activitat La meva àvia. La iniciativa proposa que els infants facin un enquesta a les seves àvies per conèixer més sobre la seva vida i posar en valor les seves experiències vitals. També es proposa fer un mural conjunt a l'aula amb selfies de l'alumnat amb les seves àvies.D'altra banda, cal recordar que des del 15 de febrer hi ha obert el concurs Manresa per la igualtat, amb l'objectiu de recopilar vídeos a la xarxa social TikTok , que conscienciïn sobre la igualtat de gènere. Per participar-hi, cal omplir aquest formulari d'inscripció. S'hi pot participar de forma individual o grupal. La data límit per presentar els vídeos és el 15 de març.L'acte central lloc el mateix dimarts, 8 de març, a les 18 h, a l'i inclourà l'actuació teatral Les Kelly's influencer pugen a l'escenari, a càrrec de la companyia. També hi intervindran l'alcalde,; la regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz; la delegada del Govern a la Catalunya Central,, i membres del Consell Municipal de les Dones, que llegiran el manifest del 8-M. La reserva gratuïta d'entrades es pot fer a la pàgina web del Kursaal . El mateix dia, al matí, es penjarà ela la façana de l'Ajuntament de Manresa.D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones també ha organitzat activitats amb temàtiques relacionades amb les dones grans, com ara el tercerLes dones fem cultura, a càrrec de la historiadorai amb la intervenció d'actrius dels grups de teatre. Serà dissabte 11 de març, a les 10.30 h, amb sortida des de la plaça Major. Aquest nou itinerari històric tornarà a recuperar el paper i aportacions de les, en aquest cas en l'àmbit de la cultura. L'acte inclourà un petit homenatge en directe a algunes d'aquestes dones grans.També cal destacar la xerrada Com podem endarrerir l'envelliment del cervell en les dones? el 16 de març a les 19 h al Centre Cultural El Casino. Anirà a càrrec de la doctora, de l'i membre del. El 23 de març, hi haurà la conferència-tertúlia La solitud, un problema social o individual, a les 18.30 h, al Casino, a càrrec desociòloga, cofundadora de l'associacióA banda de la campanya del 8-M, al llarg de l'any l'Ajuntament de Manresa impulsa diferents accions adreçades a visibilitzar el treball i laD'una banda, l'Ajuntament de Manresa ha presentat l'estudi Situació de les dones a partir dels 65 anys a la ciutat de Manresa, que ha impulsat la Regidoria de Feminismes i LGTBI, dins del pla d'acció del document. L'estudi fa visible les condicions i circumstàncies de vida de les dones manresanes de 65 anys en endavant, que representen, per tal d'eradicar les diverses formes de desigualtat que les envolten per raons d'edat i gènere, així com anar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions adreçades a la gent gran. L'informe subratlla la importància de recollir lesen l'envelliment i impulsar polítiques d'acord amb la realitat de les dones d'aquesta franja.D'altra banda, l'Ajuntament, a través de la demanda d'un grup de dones grans de la ciutat, va impulsar l'any passat unde tres sessions al Casino amb l'objectiu de reforçar la salut emocional i el desenvolupament personal, a través de l'escriptura amb el suport i l'acompanyament d'una. Posteriorment, el grup de dones grans s'ha seguit trobant periòdicament, per la necessitat de compartir les històries de vida relacionades amb la violència masclista, amb les quals es va dissenyar la campanya delEn la tercera fase del projecte, que té lloc en l'actualitat, es manté la seva vessant terapèutica. El taller durarà fins al juny i es realitza al. El projecte inclou un cop al mes xerrades obertes a altres dones de més de 60 anys de la Manresa.