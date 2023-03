Platea Jove tornarà divendres al Teatre Conservatori el ritme i la percussió corporal de «Got Rhythm»

Aquest divendres, 3 de març a les 8 del vespre, tornarà alla programació del cicleamb Got Rhythm de l'artista navarrès; un espectacle original, dinàmic i divertit amb percussió corporal, claqué, beatbox, percussió acústica, electrònica i els quotidiòfons (objectes quotidians emprats com a instruments, en aquest cas, de). Serà el primer cop que el muntatge es podrà veure aEl famosíssim concurs de talents Got Rhythm buscaamb diferents. Al càsting, es veurà com els candidats amb les seves habilitats es queden petits al costat del públic, que, de manera inesperada, es convertirà en l'aspirant més sòlid per guanyar aquesta nova edició de Got Rhythm.Les entrades per veure Got Rhythm, que tenen un preu de 5 euros, es poden comprar a les taquilles del Kursaal, i per Internet , o el mateix dia de la funció 1 hora abans a la taquilla del Teatre Conservatori. El proper espectacle de Platea Jove serà Lumière del, el divendres 21 d'abril (20h) al Teatre Conservatori.El cicle Platea Jove és una iniciativa pionera amb 21 anys de trajectòria a partir de la qual va sortir la xarxa, que a hores d'ara agrupa una dotzena de ciutats de la demarcació de Barcelona. En la línia habitual, una xarxa de col·laboradors de Platea Jove s'encarreguen de promocionar els espectacles del cicle als companys d'escoles i instituts de Manresa i comarca. Algunes vegades els artistes que actuen a Platea Jove fan accions de dinamització als instituts. Com en el cas d'aquest dimecres, que Txus Eguílaz ha estat a l'de Manresa fent promoció de l'espectacle a l'alumnat del Batxillerat Escènic i Artístic.