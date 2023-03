Una dona, al carrer per interessos especulatius després de 20 anys pagant puntualment el lloguer

Laacompanyada d'agents delshan fet fora de casa seva, aquest dimecres, unaque en portava 20 vivint-hi en règim de lloguer. Segons han explicat representants de la, l'edifici del número 26 del carrer Santa Llúcia va ser comprat fa poc més de mig any per unque especula amb altres edificis similars a l'àrea metropolitana, i quan va ser el moment notot i trobar-se al corrent de pagament.El llançament, a més, s'ha produït per sorpresa aquest dimecres al matí ja que la pròpia afectada amb el seu advocat i membres de la plataforma van anar als jutjats dimarts al matí i els van assegurar que. A banda,de l'Ajuntament de Manresa estava preparant unque, segons asseguren, han fet arribar al magistrat aquest mateix dimecres.Davant de l'inesperat, una vintena llarga d'activistes de la PAHC s'han acostat a l'immoble, però la comitiva i els agents ja havien fet fora la dona, que estava retirant el que podia de les seves pertinences de casa.Serveis Socials de l'Ajuntament li ha ofert 7 dies a l'de Manresa, sense possibilitat de renovació, en principi.