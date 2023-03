El Casino estrenarà divendres una exposició col·lectiva de dinou artistes de la Catalunya Central

Autores participants

Rosa Binimelis Adell (Santa Maria d'Oló). Si no s'és poble. Pedra, fang, fusta i cotó

Lídia Camprubí Alcoceba (Moià). Un bon roc. Pedra

Eva Cardona Guitart (Gironella). Empremtes. Instal·lació

Mercè de Subirà Sospedra (Manresa). Miratges indòmits. Còdols

Alba Garriga Casas (Manresa). Que no em venci la son. Fotografies

Tamara Hernández Ledesma (Manresa). Connexions. Vídeo i so

Angélica Chávez Blanco (Chihuaha - treball fet a Calders). Huellas latentes. Fotografies

Raquel Luis Pascual (Artés). Paper, paper, paper. Paper

Alèxia Lleonart Pujol (Calders). Mur esfondrat al Gorg de Relat d'Avinyó. Instal·lació

Maria Llop Sarsanedas (Santa Maria d'Oló). Pedra, paper, tirania. Tècnica mixta (fusta, pedra i paper)

Jessi Padilla Pérez (Artés). Flors et pugna. Fotografia

Marta Parera Torner (Berga). Sense parió. Instal·lació

Alba E. Peligero (Marganell). Sexless. Escultura en ferro i pedra

Mia Perramon i Serra (Manresa). Fluint. Paper de gravat i fil de coure

Berta Pubill Garcia (Santpedor). Cuelébre. Fotografies

Montsita Rierola de Mas (Vic). De com dibuixar mentre es camina, 2015. Paper

Joana Sardà Just (Igualada). Cos Mineral Evaporític. Instal·lació, pintura i acció

Irene Serra Maldonado (Buenos Aires - treball fet a Calders). Horitzó. Vídeo i fotografies

Imma Simon Rojas (Manresa). Endins. Monotípia sobre paper Japó (quadríptic)

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa estrena aquest divendres, 3 de març, “Picant Pedra”, una exposició col·lectiva de 19 artistes de la Catalunya Central. La mostra, que es podrà visitar fins al 19 de març, està organitzada pel Centre d'art Contemporani i Sostenibilitat el Forn del calç (CACiS), amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Cultura de la Generalitat.Es tracta d'una exposició on les artistes participants mostren, a través de les seves creacions visuals i sonores o plàstiques, la diversitat de les realitats geològiques territorials. Picant Pedra pretén ser, també, el recurs literari per evidenciar la dificultat de col·lectius de persones creadores que desenvolupen la seva activitat de forma semi professional o amateur.Picant Pedra vol reivindicar els oficis artístics, atès que aquests són vistos més com a aficions que no com feines, amb valor per a la comunitat i mereixedores de condicions laborals sostenibles. Malgrat que treballar-hi sol requerir àmplia formació i gran dedicació, pluriocupació i precarietat conformen un escenari habitual per a les creadores culturals.