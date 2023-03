Salut deixa la seu de la Muralla del Carme i es trasllada a l'antic Hotel Pere III

Retrobament amb l'Agència de salut Pública a l'edifici Pere III

Espais seguint criteris de transparència

Nou accés a les plantes superiors de l'antic Hotel Pere III. Foto: Aina Font Torra

Elha deixat la seva històrica seu a la Muralla del Carme per traslladar-se a partir d'aquest dimecres al centre de negocis Pere III, a la Muralla Sant Francesc, 49, a l', en uns espais diàfans i més amplis. Enrere deixena un edifici on el departament deva establir al quart pis la primera oficina a Manresa. Des d'aleshores, l'espai de salut s'ha anat ampliant fins a ocupar pràcticament tot l'edifici, però distribuïts en diferents pisos, fet que comportavai també dificultats en l', servei que estava ubicat al quart pis., cap d'Atenció a la Ciutadania i que ha treballat des del primer dia en aquest espai recorda els canvis que ha experimentat la presència del departament a Manresa. Primer només era un equip del programadel departament de Salut. Després va passar a ser la seu d'un sector sanitari que abraçava elquan encara era part de laamb seu a. Amb la revisió de les vegueries, fa més d'una desena d'anys, va passar a ser la seu de laAmb el trasllat, el departament de Salut torna a unir els diferents ens del territori ja que l'està ubicada des de fa dos anys a l'edifici Pere III. El Servei Català de la Salut atendrà la ciutadania a la planta baixa, lloc on també s'ubicarà el registre i el centre d'operacions del(SEM). Al tercer pis hi haurà la gerència del Servei Català de la Salut, així com la resta d'unitats operatives, és a dir les direccions de sector, la unitat de farmàcia i els serveis de gestió i comunicació. En aquest mateix espai hi treballa el referent d'atenció integrada social i sanitària.Els nous espais del Servei Català de la Salut s'han dissenyat seguint els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la, aprovats l'1 de març del 2021. La nova estratègia d'ocupació de l'espai preveu la distribució dels espais de treball individual en planta oberta, potencia els espais de col·laboració, juntament amb una tipologia variada d'espais, i afavoreix la mobilitat dels treballadors i treballadores en els immobles.Aquesta nova estratègia en la definició dels espais ha de ser una palanca de canvi cap a una, més moderna i innovadora, en la qual els espais s'adeqüen a les tasques que es desenvolupen al llarg de la jornada laboral, i no a l'inrevés. En aquests processos d'en la manera de treballar de l'administració pública s'ha d'inscriure també la transformació digital de l'administració.Sobre això, la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central,, ha senyalat que "fem un canvi important perquè deixem enrere uns espais que ens limitaven el treball en equip. Espais de treball compartimentats en pisos que no ens permetien una atenció adequada a la ciutadania i que dificultaven el treball dels professionals. Ara, en espais diàfans no només anem a un lloc nou i modern sinó que representa una palanca de canvi per impulsar noves maneres de treballar, compartint projectes i afavorint a una feina més transversal".