Infantil i juvenil

On s'amaga l'avi? (Isabel Palà Vila i Valentí Gubianas Escudé)

Arran de la mort dels seus quatre avis, la periodista manresana Isabel Palà Vila va haver d'enfrontar-se a la infinitud de preguntes innocents i curioses del seu fill gran, el Jan. A mesura que els les anava responent, va néixer-li la necessitat d'immortalitzar tot el que estava aprenent d'aquell procés d'adeu compartit amb algú que viu la mort per primer cop. Així és com va sorgir aquest àlbum il·lustrat, que busca ser un instrument que ajudi les famílies a transitar el propi dol però també a saber com acompanyar el dels més petits de casa.



La revolta dels pollastres (Llorenç Capdevila Roure)

Guardonat amb el V Premi de narrativa infantil i juvenil Ciutat de Dénia, Llorenç Capdevila Roure torna a les llibreries amb la història del Guillem, un nen d'onze anys vital i entusiasta a qui l'amor no li interessa gens. El que el preocupa realment són els greus problemes econòmics de l'empresa familiar, especialitzada en la creació d'objectes per fer riure. Com que la gent ja no es fa bromes i no compra cagarros de làtex, ni xiulets que sonen com un pet, ni mocs d'elefant ni tinta màgica... el negoci se n'està anant en orris. Per no comprar, ja no compren ni el seu famós pollastre de goma. No obstant això, el protagonista d'aquest relat té un pla per tornar a fer riure a tothom i salvar, així, el futur de la família. Ho aconseguirà?



Tinc un volcà i no vull respirar (Míriam Tirado Torras i Joan Turu Sánchez)

La famosíssima fada dels volcans que Tirado i Turu van crear amb el conte



Kai i Emma 2. Unes vacances intenses (Míriam Tirado Torras i Marta Moreno)

La segona entrega d'aquesta col·lecció de contes adreçada a públic familiar i pensada per a potenciar l'autoconeixement, l'escolta interna i l'empatia, ens presenta un Kai i una Emma entusiasmats perquè marxen de vacances. Estan tan nerviosos i impacients, que els costa controlar les emocions: "Com serà el càmping? Ens podrem banyar ala piscina? I a la platja? Falta molt per a arribar? Volem jugar ja!".Una aventura divertida i desesperant a parts iguals, amb la qual nens i nenes no podran deixar de riure, i pares i mares s'hi sentiran completament identificades.



Kai i Emma 3: Un més a la família (Míriam Tirado Torras i Marta Moreno)

L'arribada d'un nou germanet o germaneta és sempre un motiu d'alegria, sí, però a vegades també presenta situacions emocionals no tan agradables i que hem d'aprendre a gestionar, com la gelosia o les inseguretats. L'Emma està contentíssima i té moltíssimes ganes que neixi; el Kai, en canvi, no acaba de saber ni d'entendre què sent. Quan la Lia arriba al món, tot canvia: l'Emma no para quieta i el Kai s'enfada molt sovint...



Kai i Emma 4. Un virus a casa (Míriam Tirado Torras i Marta Moreno)

Qui no ha agafat mai una grip d'aquelles que només tens ganes de ficar-te al llit? Qui no s'ha hagut de quedar a casa amb tota la família sencera perquè el virus s'ha escampat i tothom es troba malament? I... Ja se sap! Quan no estem fins, tot plegat costa més. Això, el Kai, l'Emma, els seus pares i la seva germana ho saben prou bé. Però, com sempre, se'n surten de tot!



Sensibles: un conte per abraçar el que sentim (Míriam Tirado Torras i Marta Moreno)

Seguint en la línia d'El fil invisible i La font amagada, Míriam Tirado torna amb un nou àlbum il·lustrat d'homenatge als nostres sentiments que en aquest cas té la Martina de protagonista. Resulta que ella, des de ben petita, se sent incòmoda. De vegades és per la llum, que l'encega, o per un soroll que l'espanta. D'altres, per les costures de la roba, que se li claven i li sembla que té punxes a la pell. Tot i que de vegades és complicat ser tan sensible, aquesta noieta descobrirà que, en realitat, té un superpoder. Gràcies a la seva sensibilitat, pot sentir, viure i connectar amb els altres amb una intensitat molt més gran.



Em dic Goa. El dia que es va parar el món (Míriam Tirado Torras)

La periodista i escriptora manresana desembarca ara en la literatura adolescent amb la primera entrega d'una col·lecció que vol interpelar, essencialment, aquell públic jove que a vegades se sent tan incomprès. L'encarregada de donar vida al relat és la Goa, que acaba de fer 12 anys i per si no fos prou drama que els seus pares s'hagin separat, ara resulta que el seu pare està esperant un fill amb la nova parella... Massa canvis i emocions per a una adolescent que l'únic que vol és que la deixin tranquil·la per poder-se gravar amb la tauleta i explicar tot el que li passa pel cap. I és que créixer -ho té clar- no és gens fàcil!



Oh, no, Carolina! (Eva Ferrer Paniagua i Anna Grimal)

Després de Les plantes de l'avi i Petita Petra, la surienca Eva Ferrer aterra amb un tercer àlbum il·lustrat que palesa la importància del treball en equip i les idees compartides per arribar més lluny i amb més força. Una esquerda al mig del pati de l'escola Salipota de Súria que sorprèn tothom, és el punt de partida d'aquesta divertida història que parla de reneixements i noves oportunitats. De fet, el protagonisme de l'escola Salipota no és perquè sí: l'AFA del centre va ser precisament qui va encarregar a Ferrer que escrivís un conte en el marc d'un projecte que van engegar ja fa més de tres anys.



L'hort del meu cor (Pep Molist Sadurní i Sebastià Serra Bonilla)

Es tracta d'un recull de 66 poemes breus sobre les eines, les hortalisses, les herbes i les bestioles que podem trobar en un hort. Tal com el mateix Molist explica, aquest àlbum il·lustrat, quan era petit es passava tardes senceres de primavera i estiu a l'hort del seu pare: "Mentre ell en tenia cura, jo m'entretenia engiponant curses amb trossos de canya pel corrent ràpid del reg, esmicolant terrossos de terra o jugant amb els escarabats de la patata". Els versos que hi trobem, doncs, es remeten a aquelles estones d'infantesa.



Emma, la petita dragona d'Orient (Pep Molist Sadurní i Marta Cabrol Espinal)

En aquest conte pensat per als més petits de casa hi trobem quatre històries breus que tenen com a protagonista l'Emma, una dragoneta que, com la resta de dracs d'Orient,

domina els quatre elements: l'aigua (a través de les escates que li permeten nedar), el foc (que treu per la boca), la terra (mitjançant les potes pot caminar) i l'aire (amb les ales pot volar per on li plagui). A més de tot això, protegeix i atrau la bona sort.



La Greta es va perdre en una muntanya de llibres (Pep Molist Sadurní i Kim Amate López)

La història que s'explica en aquest conte també es pot trobar a L'home que regava els llibres d'homenatge a Josep Maria Aloy. Es tracta d'un relat que ens presenta la Greta, una nena que sempre llegeix en silenci en un dels racons de la biblioteca. Un dia hi ha un terratrèmol lleu que fa caure els llibres de les prestatgeries i queda colgada per un munt d'exemplars. Un cop retirats, resulta que ella no hi és. "És un homenatge als lectors silenciosos que busquen el seu espai als racons de les biblioteques", confessa Molist.



La misión de los fantasmas (Isaac Palmiola)

Recomanat per a infants a partir de 7 anys, aquest llibre del filòleg i professor manresà Isaac Palmiola apropa el lector a la vida de la Noelia, una nena que viatja per primer cop al poble dels seus avis difunts, acompanyada de les seves dues mares, la Dolo i la Cindy. Un cop allà, i sense cap motiu aparent, resulta que ningú els dirigeix la paraula. És durant una de les seves incursions secretes a les golfes de la casa familiar, que la Noelia topa amb un collaret on hi ha dos fantasmes atrapats des de fa segles que només podran desaparèixer si aconsegueix superar una missió. Quina? Això només ho sabrà qui llegeixi el llibre!



El blog de la Joana i l'Èric. Història d'un atracament (Isaac Palmiola)

Quarta entrega d'aquesta col·lecció de llibres d'aventures pensats per a nens i nenes a partir de 10 anys en què els protagonistes, a través del seu blog, el motiu pel qual els han castigat. En aquest cas, resulta que van acabar convertint-se en uns delinqüents de debò per culpa d'un atracador una mica especial. Tot plegat, però, per una bona causa. Però el sidral que van protagonitzar va ser digne de pel·lícula!



Cròniques de la Champions Interplanetària. L'últim partit (Isaac Palmiola)

Després de Una oportunitat per al Nívan i de Desafiament a l'emperador, la saga Cròniques de la Champions Interplanetària creix amb un nou volum, que en aquesta ocasió portarà el protagonista, Nívan Viengon, al límit: després de veure com la ferotge repressió imperial creix a mesura que els aires de rebel·lió s'escampen per tot l'univers, el jove decideix exercir un paper crucial en la lluita. Per a fer-ho, necessita guanyar la Champions Interplanetària. I no pas perquè li interessi el trofeu, no; l'únic que vol és tenir l'oportunitat d'estar a prop de l'emperador..



I ara què fem? (Maria Josep Domènec i Isabel Fabregat)

La Laia té moltes ganes de ser autònoma i d'aprendre a resoldre dubtes i situacions vitals. Durant aquest procés, es va fent preguntes i es va veient immersa en una situació problemàtica que no sap ben bé com solucionar. Tot i que les respostes li van arribant en comptagotes, no és fins que arriba la màgia que tot plegat va cobrant sentit.



​La iaia Maria surt a passejar per la seva ciutat (Carme Carrió i Carla Fernández)

Amb Manresa com a escenari, aquest conte vol posar de manifest que, massa sovint, quan les persones grans van pel carrer i tenen algun problema, la resta de ciutadans no s'aturen a ajudar-les. En el cas de la iaia Maria, el que li passa és que es desorienta; no troba el camí de retorn a casa. Tothom l'ignora fins que, finalment, troba una jove que l'ajuda.



La mama se n'ha anat a la lluna (Úrsula Cator i Xavier Sangenís)

L'estiu passat, la mare de l'Otger va marxar uns dies a la Lluna. Ell, que la trobava molt a faltar, se sentia trist i ensopit, i no sabia gaire què fer per tornar a somriure... Quan menys s'ho esperava, però, van aparèixer uns personatges que van retornar-li l'alegria. Sabeu de qui parlem? De l'animador infantil i traginador de contes Pep Duran i del mític i estimat pallasso Tortell Poltrona. I parlant de pallassos... Els autors de la història van decidir que part dels beneficis que s'aconseguissin de la venda del conte, es destinarien a l'ONG Pallassos Sense Fronteres.



La revolta dels Burots (Xavi Reñé, alumnes de les escoles Vedrunes i Doctor Ferrer d'Artés i editorial Lalè)

Ens trobem davant d'un àlbum il·lustrat amb elements de còmic que pretén explicar què va ser la Revolta dels Burots als més petits de casa. Es tracta d'un llibre impulsat per l'Ajuntament d'Artés i l'editorial Lalè que va sorgir arran d'un procés participatiu en el qual hi van prendre part un total de 150 alumnes d'entre 10 i 12 anys de les escoles Doctor Ferrer i Vedruna d'Artés. Aquests nens i nenes, amb l'ajuda dels historiadors locals Adrià Cases i Gerard Girbau, i de l'escriptora i editora Íngrid Van Gerven, van investigar sobre aquest episodi històric que, l'any 1917, va precipitar l'enderrocament del caciquisme tradicional i les seves estructures bàsiques. Amb il·lustracions de Xavi Reñé, La Revolta dels Burots és el relat de cooperació de tot un poble per defensar-se dels abusos de poder i posar fi a les desigualtats.



T'estimo molt, princesa! (Montserrat Peralta i Jèssica Valentín)

En



April and her friends (Èlia Muñoz i Ezequiel Ramos)

La professora d'anglès Èlia Muñoz (manresana de naixement però càntabra d'adopció) presenta un altre àlbum il·lustrat per aprendre anglès pensat per als més menuts de casa però d'utilitat per a tota la família i el cos docent. En aquest cas, en comptes de servir-se de les endevinalles, Muñoz ens apropa a la vida l'April, una nena que explicarà als petits lectors com és casa seva, qui és la seva família i els companys de classe, què li agrada fer... Tot plegat, amb la voluntat d'ampliar el vocabulari d'aquesta llengua tan emprada arreu del món.



L'accidentat viatge dels tres reis d'Orient (Galdric Sala Descals)

El títol del conte ja dona bastanta informació de què hi trobarà qui se'l llegeixi. Sí senyor! El Melcior, el Gaspar i el Baltasar una mica atabalats perquè el trajecte que han de fer des de casa seva, a l'Orient, fins a casa de tota la canalla on han de dur regals, no està sortint com esperaven. Abans d'acomplir la seva missió, hauran de superar una sèrie de contratemps que no contemplaven de cap de les maneres...



Sala i Ricardis desperten els fruitons (Marina Romero i Marta Genís)

Els gegants de Sant Fruitós de Bages Sala i Ricardis tornen, novament, aquest Sant Jordi, amb una altra emocionant història per compartir amb la canalla. En aquest cas, els protagonistes estan molt preocupats perquè els infants del municipi han perdut el somriure: els expliquen acudits, els fan pessigolles... Però res de res. Finalment, decideixen demanar ajuda als fruitons, uns éssers fantàstics protectors de la història i del patrimoni -material i immaterial- santfruitosenc. Seran ells, gràcies a les sàvies paraules del Banyetes, que aconseguiran fer-los recuperar les rialles.



Camí de papallona (Eva Roig i Rubén Torres)

La mestra i escriptora de Sant Joan de Vilatorrada Eva Roig i l'il·lustrador berguedà Rubén Torres ens expliquen, en aquest conte, la història de la Martina, una nena feliç i alegre que, un bon dia, detecta que hi ha alguna cosa dintre seu que no acaba de funcionar. Serà gràcies a una conversa amb una bonica papallona que entendrà que per acabar desplegant les ales, primer ha d'haver estat un cuc de seda i després, crisàlide. Amb aquesta papallona, la Martina hi compartirà pensaments, sensacions, pors i reflexions que l'ajudaran a començar un camí cap a la llibertat interior i cap a una autoestima sanadora.



El llibre dels imPOLssibles (Màgic Pol)

"Des de petit que tenia un somni", revela el bagenc Pol Serra, l'alter ego del Màgic Pol, que continua: "Volia fer un llibre en què tots els nens i nenes poguessin aprendre a fer màgia des de casa". Després d'anys de feina i de trajectòria, finalment, aquest somni s'ha fet realitat. Sota el nom d'El llibre dels ImPOLssibles, el jove mag descobreix els secrets de vint trucs de màgia i n'explica l'execució perquè els més menuts puguin deixar família i amics bocabadats. Tot plegat, amb un format còmic el disseny del qual ha anat a càrrec de l'artista visual Uve Mañes.



Quin cacau per fer aquest cau! (Elisenda Duocastella Pla, Laura Gual Purtí, Marc Reguant Vila, Montserrat Sala Morral, Guillem Vilar Serra)

Es tracta del llibre de la desena cantata impulsada per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), que porta el mateix títol. Va ser creada per al Cantaxics 2022 i, en aquesta ocasió, tant la idea de la història, la lletra de les cançons i la pròpia música, va sortir del professorat de l'Escola Municipal de Música d'Artés. I què explica, el conte? Doncs la història dels habitants d'una bassa i el seu entorn natural, com les canyes, els joncs, les granotes, els talps, les cuques de llum o les orenetes, durant les diferents estacions de l'any.



Marcel Contaire (Manel Justícia, Cristina Zafra i Miquel Coll)

Ens trobem davant de l'onzè conte promogut per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) arran del Cantaxics 2023. Escrit per Manel Justicia (text i cançons), musicalitzat per Miquel Coll i il·lustrat per Cristina Zafra, la trama segueix la història d'en Marcel, un nen que anhela conèixer la fórmula per escriure un bon conte i que, amb l'ajuda de la seva àvia, viatjarà cap a una dimensió fantàstica plena de paisatges inspiradors que l'impulsaran a crear històries fascinants. Seguint en la línia de les altres cantates de l'ACEM, Marcel Contaire posa de manifest la importància de valors com l'autoestima, la tolerància o l'altruisme.



La bleda assolellada i els seus amics (Marta Gombau Brull)

La fotògrafa santfruitosenca Marta Gombau s'estrena en l'univers literari infantil amb un conte que parla de l'amistat i de la força que té l'actitud que cadascú pren a l'hora d'enfronta-se als revessos de la vida. Ho fa a través del personatge d'una bleda -de cognom Assolellada- que, amb el somriure per bandera, és capaç de desfer-se d'un munt d'etiquetes que les altres verdures, liderades per una patata que no para de criticar tothom, li han anat posant.



El viatge de'n Chakra (Aina Palà Roig)

Es tracta del primer conte d'aquesta jove guardiolenca apassionada del ioga i la cultura que l'envolta. A El viatge de'n Chakra, Palà ens introdueix en la vida d'un noiet despert i curiós que no para de fer-se preguntes sobre ell mateix. Un bon dia coneix un savi que l'ajuda a trobar totes aquelles respostes que ell no aconseguia resoldre. I com ho fa? Doncs convidant-lo a fer un viatge per diferents tribus que, sense saber-ho, vivien dins seu; unes tribus que porten per nom chakras.



Les increïbles aventures de l'Ot i l'Òria. El misteriós tresor del pirata Caracul (Teresa Montsech i Galdric Sala)

L'il·lustrador Galdric Sala i l'educadora i artista gràfica Teresa Montsech són les ments pensants de la col·lecció de contes Les increïbles aventures de l'Ot i l'Òria, que aquest Sant Jordi presentarà el primer volum, El misteriós tresor del pirata Caracul, una ficció que introduïrà els lectors en la vida d'aquests dos amants de les aventures i les emocions fortes. En aquesta primera entrega, els protagonistes viatjaran fins a l'illa de La Natgera a la recerca del tresor del pirata Caracul. Misteri, humor i petites moralines s'entrellacen en aquest relat pensat per a infants a partir de 6 anys que ens recorda que, sovint, el més valuós que tenim és molt més a prop i quotidià del que ens pensem.



Mirissa, sastressa de contes (Ricard Reguant, Mireia Rodríguez i Marta Yerro)

Poesia

La llum subterrània (Xavier Mas Craviotto)

Tal com el mateix autor explicava en



Laberinto de versos (Montserrat A. Izquierdo)

En el seu debut literari, aquesta barcelonina de naixament però bagenca d'adopció des dels 9 anys, presenta dos poemaris en un basats en l'acumulació d'experiències, reflexions i versos. Escriure, assegura, li va servir per exorcitzar la decepció, la injustícia i l'ansietat de sentir-se estimada. Però també per ser conscient del seu reflex en la societat, un fet que li ha permès entendre amb més clarividència la motxilla d'emocions que arrossega.



Paraules traçades(Jaume Bonvehí)

Es tracta del quart i últim recull de poemes que Jaume Bonvehí treu a la llum amb la voluntat de compartir totes aquelles reflexions i pensaments que li van anar apareixent mentre recorria, tot sol, el Camí Ignasià. Igual que la primera (titulada Paraules callades); la segona (Paraules alades), i la tercera (Paraules forjades), aquesta publicació s'emmarca dintre del projecte Manresa 2022. Tal com escriu el jesuïta Xavier Melloni en el pròleg d'aquesta darrera entrega: "Pas a pas, vers a vers, hem seguit el recorregut del Jaume pels diferents paisatges no només exteriors, sinó, sobretot, del seu paisatge interior. Amb els seus poemes ens ha fet partícips de la seva geografia de l'ànima".



Memòria externa (Ton Armengol)

Després de Quinze estius i una hora incerta i de He somiat en tu, el manresà Ton Armengol torna, sis anys després, amb un nou poemari que parla d'allò efímer, de tot el que oblidem i dels dubtes que ens assolen. Tot plegat, per mirar de trobar un equilibri entre la tènue maroma que transita enmig de la disfòria i el vitalisme.



El llibre negre dels somnis (Josep Prat)

Era un dia de setembre del 2021 quan al santpedorenc Josep Prat van diagnosticar-li un trastorn depressiu. Arran de les sessions de teràpia que feia amb la psicòloga, aquesta va suggerir-li d'escriure com a eina d'alliberació emocional. Va començar amb textos que parlaven de coses quotidianes i més aviat superficials, i va acabar amb un feix de més de trenta poemes sobre somnis, ideals, reflexions i pensaments; un feix de poemes que ha decidit aplegar en aquest llibre que vol ajudar a desestigmatitzar la salut mental.



Guaix (Josep Fàbrega)

Tot i que va publicar-se el mes de març de l'any passat, hem decidit incorporar-lo dintre de les novetats literàries d'enguany pel reconeixement que va obtenir en el marc dels XL Premi de Poesia "25 d'abril" Vila de Benissa. En aquest sisè poemari, el mestre jubilat i escriptor bagenc Josep Fàbrega reflexiona sobre el que som i com som. Tot pleat, a través dels records d'una infantesa plena de misèria i el descobriment del poder guaridor dels versos. "Som allò que no podem oblidar. Viure vol dir re-viure, i reviure significa no oblidar", expressa el propi autor.



Un cant mut de pensaments (Anna Fernández)

Novel·la

Triomfador (Joan Jordi Miralles)

Després que l'any passat posés punt i final a un silenci novel·lístic de quatre anys amb Marginàlia, l'escriptor d'Osca resident a Manresa ens presenta, aquest Sant Jordi, l'obra més mediàtica que ha tret mai: un relat amb pinzellades autobiogràfiques (una "ficció amb coneixement de causa", la descriu l'autor) que trasllada el lector a la Catalunya de començaments dels anys 90. Més concretament, a l'ambient viciat d'un centre de formació per a joves esportistes on les pallisses, la humiliació constant i l'anul·lació de la personalitat són la norma. Un entorn masculí on impera la llei del més fort i on se sobreviu a força d'amagar les llàgrimes. Es tracta d'un llibre que qüestiona els valors depredadors sobre els quals es fonamenta l'esport d'elit, i bona part de la nostra societat.



La filla del vent (Jordi Agut)

L'escriptor i periodista del Regió7 torna a les llibreries amb la darrera entrega de la triologia de thrillers sobre el cantó més pervers de l'esport. Després de L'última defensa i Línia de quatre, aquesta nova ficció narrativa situa l'acció durant l'estiu del 2021, el mateix dia que comencen els Jocs Olímpics de Tòquio. És en aquell context que es desperta, després de tres anys en coma, un perillós terrorista internacional, que alerta que els Jocs Olímpics corren perill. A partir d'aquí, el ja habitual agent George Mitchell comença un fosc periple que, en aquest cas, té el dopatge com a rerefons.



Salt de plens (Jeroni Muñoz)

Guardonada amb el Premi de Narrativa Vila de Lloseta de Mallorca, la darrera obra de Jeroni Muñoz s'endinsa en la història d'un pare i un fill separats per una tragèdia familiar. El pare, amagat en un refugi de muntanya on fa de guarda; el fill, pres d'una ràbia cega, decideix fer una travessa de muntanya per guarir-se. Concretament, la Cavalls del Vent, a les Serres del Cadí-Moixeró. A través d'una prosa detallada i precisa, Salt de plens ressegueix les marques taronges d'aquesta caminada de més de 84 quilòmetres a ritme de les comparses de la Patum i amb un delerós anhel per part dels protagonistes de fer les paus amb els fantasmes del passat per a poder construir una nova relació.



La pell del món (Xavier Mas Craviotto)

A banda del poemari La llum subterrània, l'autor navassenc arriba per Sant Jordi amb una novel·la, la segona que publica i que en aquest cas situa l'acció en un poble de l'interior de Catalunya. La ficció arrenca quan una de les protagonistes hi torna després de molts anys de marxar-ne perquè la seva mare s'està morint. Allà haurà d'enfrontar-se a tot el que va deixar enrere: als ulls de la seva mare moribunda amb qui sempre va tenir una relació molt distant, i al seu germà, a qui després de tant de temps ja gairebé ni reconeix. Es tracta d'un llibre que juga amb les perspectives i els punts de vista; amb l'estructura i el format; amb la veu narrativa, els gèneres, els temps... En última instància, revela l'escriptor, "és un relat sobre la incomprensió o sobre la necessitat d'entendre en un món que funciona al marge de la lògica dels humans".



Tròpic de Myanmar (Òscar M. Pich)

L'escriptor, dramaturg i professor universitari manresà Òscar M. Pich torna a les llibreries catorze anys després amb una ficció que barreja l'aventura, la fantasia i el cantó més fosc de la psique humana. Reconeguda amb el XIII Premi Pollença de Narrativa, la novel·la s'endinsa en la història vital d'Hèctor Pàl·luch, un científic que decideix, a contracor, emprendre una expedició a la vall d'Iwo Mura a la recerca d'un prosimi que doni sentit al seu treball acadèmic i que, de passada, aturi l'ansietat que pateix. En aquest pelegrinatge l'acompanya Thalim, un guia oriünd de les terres i coneixedor de les fosques llegendes de la vall; unes llegendes que parlen d'un ésser monstruós capaç de xuclar l'ànima dels vius per copsar-ne les emocions...



Confessió (Eugènia Vilaró)

El gènere negre és el protagonista de la quarta novel·la d'aquesta escriptora bagenca. En ella, hi explica la història de l'Eloi, un ciutadà considerat, un home madur, professional de prestigi i de classe benestant. Malgrat gaudir d'una vida aparentment estable, però, porta dins seu un neguit que el turmenta. A partir del seu propi relat -una confessió detallada, decarnada i punyent- el lector s'aproparà a la seva intimitat: amors, passions, enganys, diners... Una ficció que podria ser real i que compta amb un final del tot inesperat.



Et regalo els retalls d'una història (Alba Badal)

Després de les reflexions d'Onades de mar verd i dels versos de La tardor a les butxaques, la manresana Alba Badal ens proposa, amb aquesta novel·la, endinsar-nos en el sí d'una família que durant molts anys ha callat secrets per, aparentment, protegir les generacions posteriors. Tard o d'hora, però, els silencis es fan massa densos i cal prendre decisions. Mentre la Cèlia viu un dol inacabable d'ençà de la Guerra Civil, les seves filles, la Míriam i la Mercè, hauran de decidir què fer amb totes les veritats ocultes fins al moment. I si el que amaguen és tan sols una part d'una veritat molt més gran? La seva història, els punts de vista i els sentiments que encara bateguen dibuixen un paisatge fet de retalls que van des d'aquell petit record individual fins a les més gran memòries compartides.



Y llegaste a tiempo (Abril Laínez)

Sota el pseudònim d'Abril Laínez, la manresana Maite Ruiz-Sarmiento reflexiona sobre el poder del destí. I ho fa a través del personatge de l'Alba, una supervivent d'un accident d'avió que un bon dia es desperta i s'adona que la seva vida ha canviat completament: la seva parella no és la seva parella; els seus amics són uns desconeguts i la relació amb la seva mare és oposada a com la recordava. A la feina, tot s'altera, especialment amb l'arribada del Damien, un home misteriós d'ulls blaus i una sensual cicatriu al llavi. Convençuda que s'ha trastocat, l'Alba anirà descobrint que hi ha dues versions ben diferents de la seva vida i haurà d'aprendre a navegar entre elles i a escollir quina és la que realment vol viure.



Hasta que escuché tu voz (Abril Laínez)

Ens trobem immersos en la història dels germans Larrier, provinents d'una saga de cellerers que amaguen infinitat de secrets, rancúnies, manipulacions, traïcions i gelos. Arran de la mort de Diego Larrier, els seus tres néts (el Mario, la Cristina i el Pablo, tots tres amb vides completament diferents) es troben entre l'espasa i la paret quan s'assabenten que el seu avi, en el testament, els ha derivat la responsabilitat d'acordar què fer amb l'imperi familiar que tenen. Abans de prendre una decisió, però, hauran de passar un mes sencer convivint entre vinyes.



Llámame infiel (Abril Laínez)

Amor, erotisme, suspens i acció cavalquen en aquesta ficció que arrenca amb un encàrrec estrany. El Marco Neri és un detectiu privat especialitzat en temes financers que defuig posar-se en problemes, sobretot des que ha agafat certa fama d'estar al mig d'assumptes complicats i rocambolescos. Si es pensava que aconseguiria mantenir-se al marge d'aquesta faceta, no anava ben encaminat: l'encàrrec que rep per sorpresa és, sens dubte, el més estrany, il·lògic i complicat de tots.



La muerte de su vida (Anna Llorens)

Va començar la seva carrera com a escriptora el 2016, publicant Huellas encuadernadas, amb només 21 anys. Ara, amb els 28 acabats de fer, torna al món editorial amb una nova ficció de suspens i intriga que té com a protagonista l'Alex Lermentrutt, un noi que és testimoni d'una mort a la casa on havia passat la seva infantesa. Arran d'aquest malaurat incident, comencen a sorgir-li dubtes: ¿Té alguna cosa a veure amb el que li va passar a la seva millor amiga quan eren adolescents? ¿Qui hi ha al darrere d'aquests fets tan traumàtics? Per a descobrir-ho, haurà d'enfrontar-se a records passats foscos i dolorosos.



No todo es para siempre (Paula Rila)

La tik-toker bagenca Paula Rivera Lafont irromp en la indústria literària amb una ficció que té el bullying com a teló de fons. La seva protagonista, la Valentina Díaz, viu aquest assetjament en secret. Un succés inesperat, però, farà que tot es trasbalsi i prengui una altra dimensió. Amistat, amor i superació personal s'entrellacen en una novel·la que tal com exposa l'autora, "està dedicada a totes aquelles persones que malgrat haver de conviure amb els dimonis del seu cap, segueixen endavant per ser qui volen ser. Perquè gairebé sempre hi ha un motiu que ens empeny a sortir del túnel. Perquè al final de la foscor, sempre hi ha una mica de llum. Perquè no tot dura ni és per sempre".



El viatge de la Paula: La vida després d'una agressió sexual (Laura Roqueta)

Aquesta no és ben bé una novetat. Tal com explica la seva autora, la manresana Laura Roqueta, es tracta d'una ampliació -aquest cop traduïda al català- de



Rius paral·lels (Jordi Estrada)

Fa tretze anys que Jordi Estrada va publicar Rius paral·lels, una "ficció lírica", en paraules del mateix autor, inspirada en la vida del metge i poeta lleidatà Màrius Torres, concretament en l'època que va passar tancat al sanatori de Puig d'Olena, dedicat al tractament de la tuberculosi. Al llarg de gairebé dues-centes pàgines, l'escriptor manresà relata els darrers dies de vida d'un noi jove que troba en l'art i la literatura un bàlsam que l'evadeix de les circumstàncies vitals adverses en les quals es troba. Després d'un quant temps fora d'estoc, aquest 2023 l'editorial berguedana L'Albí ha decidit rellançar el llibre en una reedició revisada i matisada pel mateix Estrada que incorpora, a més, un pròleg del periodista i comissari d'exposicions manresà Joaquim Noguero. Assaig, vivències personals i autoajuda

Bach en temps de pandèmia (Oriol Pérez Treviño)

El reputat musicòleg manresà i



Robert Gerhard. Un quixot amb noblesa d'esperit (Oriol Pérez Treviño)

A mitjans del 2020, Catalunya va donar el tret de sortida a l'Any Robert Gerhard, una de les figures més importants de la música catalana, hispànica i europea del segle XX. Dintre del ventall d'activitats i propostes que van dur-se a terme per homenatjar el compositor en qüestió, n'hi va haver una que va sobreeixir especialment: l'exposició Tot escoltant Gerhard. Un Quixot amb noblesa d'esperit, una mostra comissariada per Pérez Treviño que va ser la llavor del llibre que ara ha publicat i que pretén esdevenir un relat personal, documentat i amb noves aportacions de la trajectòria vital i artística d'aquest creador únic que va deixar Catalunya per exiliar-se a Cambridge, on va morir el 1970.



Lectures que fan lectors (Cristina Correro i Joan Portell)

La literatura infantil i juvenil viu un dels millors moments de la seva història, i cada vegada és més difícil la tasca dels mediadors (ja siguin mestres, bibliotecàries, pares i mares...) a l'hora de conèixer i recomanar els títols més adequats a cada lector. És per aquest motiu que, amb la ferma voluntat d'ajudar a encomanar el gust per la lectura, la doctora en educació manresana Cristina Correro i l'escriptor i pedagog barceloní Joan Portell proposen un recorregut per l'univers literari d'infants i joves: des dels contes, la poesia i la cançó popular en el si de la família, fins als referents de les lectures adolescents. Així mateix, també exposen quines són les millors estratègies per fomentar l'hàbit de llegir, per cada franja d'edat, i els criteris que cal tenir en compte en el disseny d'un bon pla de lectura.



Entre els déus i el no-res. Religions, espiritualitats, ateismes (Jordi Corominas)

El doctor en filosofia i fill de Balsareny Jordi Corominas va treure a la llum, a principis d'any, el que pretén ser un mapa a gran escala que ordeni i posi una mica de llum a la infinitat de maneres de viure les creences que hi ha actualment. ¿És possible viure sense creure en res? ¿Què volen dir termes com espiritualitat, religió o no creient? ¿Seria millor un món sense ateus o sense reli­gions? ¿Els ateus no creuen en res? ¿Pot haver-hi una espiritualitat atea? Aquestes preguntes (i un bon grapat més!) són les que intenta respondre l'autor bagenc. Tot plegat, valent-se de textos fruit precisament d'unes tradicions espirituals i filosòfiques que a voltes divergeixen, però que alhora, s'entrecreuen i s'enriqueixen en la marxa a les palpentes de la humanitat des de la nit dels temps.



Aprenent de pare (Joan Turu)

El popular il·lustrador baixllobregatí de naixement però bagenc d'adopció s'estrena en la literatura dirigida a públic adult amb un llibre entretingut i revelador a parts iguals en què fa un repàs personal i intens de la seva paternitat. Combinant il·lustracions i text, aquest volum és una introspecció sincera, real, punyent i farcida d'humor sobre les seves vivències. Aprenent de pare, explica el mateix autor, "neix de la necessitat d'explicar i compartir el procés de transformació personal que m'ha suposat la paternitat". I és que, assegura, "compartir sempre allibera i ajuda a créixer".



Les degollades de Folgueroles (1858) (Joan Vilamala)

El cantant, compositor i escriptor osonenc (però resident a Manresa des de fa més de 50 anys) recupera, en aquest llibre, una història que, l'any 1858, va trasbalsar profundament el petit poble de Folgueroles: l'atac de dos homes a sis treballadores vinculades a la indústria tèxtil, totes elles molt joves. Tres d'elles van morir; la resta van presentar ferides de gran gravetat. Amb la voluntat de posar nom i cognoms i de reivindicar les víctimes d'aquest episodi d'incontestable violència masclista, Vilamala reconstrueix els fets (s'ha passat anys recopilant informació sobre el cas) d'un succés que va impactar vastament la premsa i la literatura de l'època, i que toca de ben a prop l'autor: la seva besàvia, Maria Serra i Oms, va ser una de les supervivents de l'assalt.



Falcon & Firkin, Si no fos per tu. Seixanta cançons i els meus records (Jordi López Cayuelas)

El 2007, un inquiet i apassionat Jordi López emprenia un projecte musical personal -Falcon & Firkin- que ara, després de setze anys, ha aconseguit consolidar-se en del sector i fer-se un lloc dintre de l'escena musical de la comarca. Amb nou discos a l'esquena (el darrer dels quals va presentar-se fa encara no un mes al Kursaal) i una llarga trajectòria dalt dels escenaris, les vivències i anècdotes són incontables. És per això que, amb la voluntat d'ordenar-les i compartir-les, López ha sargit un llibre en què, a través de les seixanta cançons del repertori de la banda (totes escrites i editades per ell), fa un viatge per la història del grup, incorporant-hi curiositats i fotografies.



Vint sopars de duro, paradoxes vers les persones i les empreses (Miquel Bonet, Joan Cohí i Josep M. Orduña)

El polifacètic empresari manresà Miquel Bonet torna a aparèixer a les llibreries amb un nou títol coescrit juntament amb els companys de professió Joan Cohí i Josep Maria Orduña. En aquesta ocasió, i en forma de petites ficcions, el volum es posa a la pell d'uns professionals sèniors que fan un repàs, en clau irònica, de les relacions humanes al voltant de l'empresa. Tot plegat, amb la gastronomia i els restaurants com a marc narratiu, i amb les experiències personals com a font d'inspiració. La seva condició d'observadors sense condicionaments els permet ser exegetes d'aquesta realitat i opinar des de la llibertat més desitjable.



Trobades amb 69 dones (Jaci Molins)

La metgessa, psicoterapeuta i coach manresana presenta a les lectores i lectors un conjunt de converses amb seixanta-nou dones del seu entorn més proper; unes converses que decideix impulsar coincidint amb el seu seixanta-novè aniversari i que volen retre homenatge a les dones d'arreu. "He après tant de cadascuna de les converses; m'han enriquit tant, que de seguida vaig tenir clar que les havia de compartir amb tothom", explicava Molins en una entrevista a NacióManresa. Conèixer pessics de vida de tantes dones, comentava, "va fer-me adonar de la mà de coses que fem per arribar a tot i em va fer sentir menys sola i més acompanyada".



Santpedor amb veu de dona (Mariàngels Casanovas Iglésias)

Una entrevista a l'actual consellera de la Presidència de la Generalitat Laura Vilagrà, va ser la llavor que va fer néixer el projecte Dones santpedorenques, impulsat per Mariàngels Casanovas Iglésias, professora de llengua i literatura catalanes ja jubilada, que gaudeix de les estones lliures escrivint en el seu blog, Cambra de tardor. La conversa amb Vilagrà la va animar a trobar-se amb altres dones de Santpedor, el seu poble, perquè l'hi compartissin la seva història de vida; dones d'edats i entorns diferents que han tingut un paper igual d'important que els homes en el sí del municipi que les ha vist créixer, i més enllà. El llibre, que forma part de la col·lecció Santpedor a l'abast, compta amb un pròleg de la periodista i investigadora feminista Marta Roqueta-Fernàndez.



La vellesa. Realitat menystinguda, actiu emergent (Maria Carme Carrió)

L'activista veïnal manresana presenta un assaig en què reivindica una nova visió de la vellesa amb actitud positiva i, alhora, fa una aposta clara per rebutjar l'edatisme, entès com el corrent que, basant-se en estereotips i prejudicis, considera la gent gran una nosa i un problema social.



Vol de corb a l'Everest. Un any amb els xerpes del Khumbu (Ramon Puig)

A mig camí entre una guia de viatge i l'aproximació antropològica a la vida i la cultura dels xerpes, podríem dir que aquest llibre és la continuació del treball de camp i de divulgació que aquest amant de la muntanya nascut a Castellbell i el Vilar va iniciar el mes de novembre passat amb la inauguració d'una exposició amb setanta fotografies del viatge que va fer a Namche Bazaar, a la zona del Khumbu, regió de l'Everest. Impulsor del Sherpa Live Project, el llibre neix amb la voluntat de compartir les experiències viscudes durant un any amb el poble xerpa.



Com cuidar la salut emocional. 100 eines per calmar les emocions difícils (Eva Bach)

Pedagoga, mestra, escriptora, terapeuta, formadora, conferenciant... Aquesta manresana pionera en educació emocional presenta per aquest Sant Jordi una publicació en format de caixa d'eines que vol ajudar famílies i educadors a disposar de recursos i informació per acompanyar els infants i joves a saber gestionar què els passa d'una manera respectuosa i conscient. Defensora acèrrima de la importància d'escoltar i validar tot allò que sentim, Bach posa el focus, en aquest nou llibre, a les emocions més incòmodes i ingrates, que són aquelles que, generalment, costa més de gestionar. Tot plegat, a través d'exemples pràctics aplicables no només a la canalla i al jovent, sinó també als adults.



Negatividad positiva. Libérate del sufrimiento inteligentemente (Joan Rubio)

En aquest llibre autobiogràfic, el surienc Joan Rubio es despulla per explicar com va renéixer de les cendres per aconseguir sobreviure en un món aparentment molt hostil. Durant 20 anys, l'autor i protagonista del relat va ser víctima d'uns maltractaments físics i psicològics que van marcar-lo profundament. Després d'una llarga temporada aïllat en un garatge, emborratxant-se i drogant-se diàriament i pensant que no valia la pena seguir vivint, un bon dia, una força interna fins aleshores desconeguda va fer que la seva vida fes un gir de 180 graus. En el patiment va trobar la fortalesa per encarar el futur amb una actitud diferent. I és que ell ho té clar: "El passat que haguem tingut no determina el nostre destí, però sí que ens esculpeix per ser els herois que som en l'actualitat".



Así es la puta vida. El libro de ANTI-autoayuda (Jordi Wild)

El popular youtuber manresà torna al món editorial gairebé cinc anys després amb un llibre que l'últim que vol és romantitzar el nostre pas per la vida. Amb el realisme per bandera, el creador de The Wild Project ja deixa clar des del començament que ell no creu en allò del "Si vols, pots" ni en les receptes màgiques de la felicitat. Amb aquesta publicació, exposa, "el que vull és explicar què és per a mi la vida de veritat, sense sucres afegits: la punyetera (i meravellosa) lluita a què has d'enfrontar-te cada dia per poder gaudir i sentir-te realitzat. La vida et fotrà moltes pallisses, això és inevitable, però de tu depèn aixecar-te i seguir donant guerra. Val la pena, t'ho asseguro".



Eres el amor de tu vida. 52 ejercicios para mejorar tu autoestima y convertirte en el amor de tu vida (Marta Parella)

La coach avinyonenca experta en autoestima amb més de 181.000 seguidors a Instagram publica el seu primer llibre, un manual adreçat a dones amb més de mig centenar de propostes per gaudir d'una bona autoestima femenina. Es tracta d'una guia amb un total de 52 exercisis pràctics -un per cada setmana de l'any- per a "empoderar les dones i ajudar-les a aconseguir els objectius que es proposin", revela ella mateixa.



Lligar-se bé les espardenyes (Dionís Guiteras)

L'alcalde de Moià presenta, per aquest Sant Jordi, un assaig on proposa, des d'una mirada pragmàtica, imaginativa i trencadora, solucions rurals als reptes globals. En un escenari d'emergència climàtica i ambiental, explicava el batlle en una



Radicales Libres (Moisés Galindo)

L'escriptor surienc torna a les llibreries amb una compilació d'articles -la majoria dels quals publicats- que, tal com ell mateix assenyala, "remeten a unes lectures i a un aprenentatge que ha anat impregnant tota la meva escriptura". Amb aquest títol, l'autor pretén sintetitzar els dos eixos que creuen i es repeteixen en els textos i en els autors que l'han inspirat al llarg de la seva carrera.



Diàlegs entre educació i neurociència (Montserrat Pedreira i Beatriz Fagundo)

Ens trobem davant d'un llibre -dirigit sobretot a mestres- que reflexiona al voltant de la importància de la neurociència a l'hora d'entendre com aprenen els infants, com afronten la vida, com reaccionen o com creixen. Escrit l'actual directora del Grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa Montserrat Pedreira, i per la doctora en Neurociència Cognitiva, neuropsicòloga clínica i experta en neuropsicologia Beatriz Fagundo, es tracta d'un assaig en forma de diàleg que parteix de situacions quotidianes en aules d'educació infantil.



Papers de Pau. Arcadi Oliveres (Jordi Algué i Mar Valldeoriola)

L'historiador i documentalista surienc Jordi Algué, juntament amb la periodista i editora artesenca Mar Valldeoriola, presenten una selecció de textos -alguns dels quals inèdits- que apropen el lector al llegat pacifista d'Arcadi Oliveres. Es tracta d'un conjunt de reflexions que tracen un camí que va de la denúncia de la guerra (els seus motius i arguments economicistes, les despeses absurdes i els interessos ocults) fins a la necessària cultura de pau, passant per totes les possibilitats de desarmament, els referents i les entitats de pau i les reflexions orientades cap a la justícia global. El reputat musicòleg manresà i col·laborador d'aquest diari arriba a les llibreries amb el que ell mateix defineix com un "pelegrinatge personal per les cantates de Bach en forma de dietari". Territori, gastronomia, llengua, història i biografies

Muts i a la gàbia! Refranys i dites populars catalanes (Maria Josep Rosanas)

Un àlbum il·lustrat de refranys en castellà va ser la guspira que va fer encendre la flama creativa d'aquesta dibuixant i dissenyadora gràfica manresana: "Per què no faig el mateix en català?". El resultat és aquest Muts i a la gàbia!, un recull de més de cent-cinquanta modismes i frases fetes que, il·lustrades literalment, s'acompanyen del significat figurat que tenen. Tot plegat, assegura l'autora, per no deixar perdre aquest llegat cultural, social i lingüístic que durant segles ens ha acompanyat.



A l'atenció de Selena Gómez (Óscar González Ballesteros)

L'advocat manresà i funcionari, des de fa anys, a l'Ajuntament de Terrassa, aterra a les llibreries amb una biografia no autoritzada de la popularíssima actriu, cantant, productora, dissenyadora de moda i filàntropa Selena Gomez. Nascuda als Estats Units però amb arrels mexicanes, aquesta jove artista és una de les estrelles més venerades a nivell internacional, no només per la seva faceta creativa sinó també per la seva vessant més humana i solidària. Des d'una mirada que pretén ser objectiva, Óscar González desgrana, a través de nou capítols i un epíleg (a més d'un bon grapat de fotos), qui és, d'on ve, què ha fet i què fa actualment, quina repercussió social han generat els seus actes, i -aquí ve la part més subjectiva de l'autor- com podria ser el futur de Selena Gómez.



Més de cent restaurants innocents de Catalunya (Josep Jou)

El president de l'empresa bagenca Spirogear SL fa el salt en el món editorial amb una original guia gastronòmica que posa en valor els restaurants de sempre; aquells que, malgrat les noves corrents globalitzadores, han sabut mantenir viva l'essència de la cuina catalana tradicional. A través d'un recorregut per totes les comarques de Catalunya, Josep Jou dona a conèixer més d'un centenar de restaurants i cases de menjar d'arrel familiar que avui dia encara s'inspiren en el receptari mil·lenari des del qual s'erigeix la cultura gastronòmica del nostre país.



La població del Bages i el Moianès del 2000 al 2021 (Xavier Rubio)

El demògraf i geògraf manresà sintetitza, en aquest llibre, l'estudi que va fer-lo mereixedor de l'Antoni Esteve dels Premis Lacetània 2022 i que, sota el títol Dels creixements explosius per les migracions globals a la sobremortalitat pandèmica. La població del Bages i del Moianès del 2000 al 2021. De quan i com, la sobremortalitat pandèmica, tancà la primera etapa del segle XXI demogràfic, analitzava l'evolució, municipi a municipi, de la població del Bages i el Moianès posant un accent especial en la gran arribada de migracions globals i en l'extraordinària sobremortalitat, durant l'any 2020, causada per la Covid-19.



Grup 13: amistat, vocació, tradició (Grehvat.0)

El grup de recerca humanística de proximitat



La medicina a Navarcles. Anàlisi de la topografia mèdica de Navarcles del metge Anicet Gresa de Mirambell (1982-1942) (Armand Rotllan)

El metge bagenc Armand Rotllan recull en aquest llibre els aspectes sociosanitaris més rellevants de la vida i la salut dels habitants de Navarcles abans de la Guerra Civil, bo i reconeixent l'important paper que va tenir per al municipi (i per la resta de la comarca) el neuròleg i cirurgià Anicet Gresa de Mirambell. El volum, editat per Zenobita, també conté documents i informació de gran valor històric que permet fer-se una idea d'allò més fidedigna de com era el dia a dia de les navarclines i navarclins.



Una vida de servei. Montserrat Morera Solé (1956-2021) (Maria Àngels Clotet)

La cap dels serveis de Territori de l'Ajuntament de Manresa, Maria Àngels Clotet, signa aquest emotiu llibre que pretén reconèixer la trajectòria professional i vital de la que va ser, durant quatre dècades, responsable del Servei d'informàtica de l'Ajuntament de Manresa: Montserrat Morera Solé. La publicació, de gairebé dues-centes pàgines, desgrana la personalitat de Morera i incideix en la seva vessant més espiritual, marcada per la figura del seu oncle, Magí Morera Freixas. A banda del relat biogràfic, el volum també inclou el testimoni de centenars d'amics i amigues; familiars, i companys de feina, i un munt de fotografies de l'arxiu familiar.



L'abisme de llum en Màrius Torres (Laia Suades Juncadella)

La surienca Laia Suades edita en format llibre la tesi doctoral que va presentar l'any 2019 i que girava entorn de la religiositat del poeta i metge lleidatà Màrius Torres. L'obra, dividida en dos blocs, es dedica, al llarg de la primera part, a reconstruir la història de l'espiritisme modern, bo i analitzant les publicacions dels primers espiritistes lleidatans i la trajectòria i l'obra escrita de Marià Torres i Humbert Torres (l'avi patern i el pare del poeta). La segona part, examina l'obra de Màrius Torres per ressaltar la funció de la poesia en la seva vida intel·lectual a fi d'il·luminar l'itinerari que en va marcar la dimensió estètica i religiosa.



Història de Súria. Volum I (Albert Fàbrega)

Es tracta del dotzè volum de la col·lecció Temes de Súria, impulsada per l'Ajuntament del municipi en qüestió amb la voluntat de donar a conèixer temes o personatges rellevants de la història local, bo i fomentant la recerca i la recuperació de documentació històrica o testimonis vivencials de l'època. En aquest cas, l'estudiós Albert Fàbrega presenta un extens treball de recerca en el qual indaga en la Súria de la prehistòria i fins al segle XVIII. L'obra, de més de sis-centes pàgines, també analitza l'evolució de l'organització social, les activitats productives i l'estructura urbana del municipi durant el període en qüestió. És previst que l'Ajuntament n'editi un segon volum, signat pel mateix autor, amb la informació local compresa entre els segles XVIII i XXI.



Mines de potassa al Bages (Albert Fàbrega)

Súria, Cardona, Sallent i Balsareny no serien el que són, sense la mineria de potassa. És per això que el l'estudiós surienc Albert Fàbrega ha decidit condensar en un mateix volum, tota la informació d'interès al voltant d'aquest sector amb tant pes dintre de la nostra comarca. Amb format de llibre d'història gràfica, la publicació compta amb centenars de fotografies que s'acompanyen d'àmplies i acurades descripcions i apunts clarificadors.



100 anys de futbol a Valls de Torroella (Demetri Domínguez Ferrer, Gabriel Rovira Gangolells i Joan Sobré Riera)

Es tracta d'una publicació que repassa la història del futbol en aquest nucli de població pertanyent al terme municipal de Sant Mateu de Bages però amb un gran sentiment de poble. Recordem que Valls de Torroella va originar-se arran de la creació de la Colònia Valls, dedicada al tèxtil, que va estar en funcionament gairebé durant tot el segle XX. Cent anys, efectivament, donen per molt; fins i tot per crear diversos equips de futbol que, en l'actualitat, s'uneixen en un sol club: el CF Valls de Torroella. Amb la voluntat de no perdre la història que els precedeix, Demetri Domínguez, Gabriel Rovira i Joan Sobré van decidir, fa un temps, posar-se a fer recerca per deixar documentat i ordenat tot el que trobessin sobre un club que, malgrat els alts i baixos, mai ha deixat de funcionar.



Orígens, expansió i evolució de la vinya al Bages (Jaume Plans Maestra)

La comarca del Bages va conèixer, des de la segona meitat del segle XVII i fins a mitjans del XIX, una forta expansió del conreu de la vinya, fins al punt que, en molts llocs, aquest arbust típicament mediterrani es va convertir en el conreu més important. En aquest volum, l'estudiós santfruitosenc Jaume Plans, detalla les pràctiques que, al llarg dels anys, els nostres avantpassats van dur a terme per plantar vinya nova: des de la cessió de terres a complantació fins als contractes de rabassa morta. Però no només això: l'autor també incideix en el paper que juga la vinya en tot aquest procés: des de quan es pot documentar, sota quines altres fórmules contractuals s'ha plantat vinya i quin rol hi tenen, en tot plegat, els masos i la gent que hi viu.



Records d'un segle. Història del Poble Nou (Jaume Puig, Albert Serra i Josep Rafael Manuel)

Mantenir viva la memòria del Poble Nou de Manresa i afermar-ne la seva singularitat. Aquest és l'objectiu que va portar a Jaume Puig, Albert Serra i Josep Rafael a escriure un llibre d'homenatge a aquest barri que, a començaments del segle XX, va néixer al voltant de l'església de Sant Josep; un barri, asseguren els autors del volum, amb una gran personalitat i dels més emblemàtics que té la ciutat. En aquest sentit, la publicació, editada per Parcir, fa un repàs de la seva història i evolució, acompanyat d'una àmplia selecció fotogràfica.



Cases i masos de Castelltallat (Ernest Molins)

Després de Fals, les cases; Fals, la història; Camps, les cases i la història; Cases i masos de Rajadell I i II; Fonollosa, les cases, i Fonollosa, la història, Ernest Molins presenta aquest Sant Jordi un nou treball que cataloga i aprofundeix en la història de totes les cases de l'antic terme de Castelltallat, partint d'un cens de cases centenàries de finals del segle XIX. El llibre, que inclou arbres genealògics dels hereus o propietaris i més de tres-centes fotografies, és el resultat de més de dotze anys de feina i de recull de dades de documents dels arxius públics, notarials i eclesiàstics, així com arxius privats.



Joan Selves. De l'alcaldia republicana de Manresa a governar l'ordre públic de Catalunya (Joan Esculies)

Es tracta de la biografia que l'historiador i escriptor manresà Joan Esculies ha fet del periodista, advocat i polític manresà Joan Selves i Carner, que va ser el primer alcalde de Manresa de la Segona República i que, posteriorment, en una carrera política meteòrica, va assumir diverses responsabilitats de govern a la Catalunya republicana. En paraules del mateix autor, Selves i Carner "entenia la política per servir a la gent", i per això és considerat un dels polítics de Catalunya "més importants" del segle XX. Editat per la Fundació Irla, el llibre forma part de la col·lecció d'estudis històrics i biogràfics de la mateixa entitat.



Josep Fornas, el solucionador (Joan Esculies)

Amb el Premi Carles Rahola d'Assaig a la butxaca, Esculies ens presenta una biografia del polític i editor Josep Fornas (1924-2021), peça clau en l'antifranquisme. Gran conspirador, el biografiat va viatjar al Marroc a la recerca de diners per iniciar una insurrecció i derrocar Franco. Va col·laborar amb Estat Català i el Partit Comunista, va militar a Unió Democràtica i va ser diputat per Esquerra Republicana. Durant quinze anys, va ser l'antena a Catalunya de Tarradellas, aleshores a l'exili. Sense la seva tasca a l'ombra, el posterior retorn del president no es podria comprendre. Així mateix, Fornas, al llarg de la seva vida -com una faceta més del seu compromís politic i cultural-, va reunir una biblioteca ingent sobre la història de Catalunya i va fundar l'editorial Pòrtic perquè la memòria d'aquest país no es perdés.



Tarradellas, una certa idea de Catalunya (Joan Esculies)

Ens trobem davant d'una biografia que defuig els interessos partidistes. Amb gran exhaustivitat i perspicàcia, Joan Esculies permet conèixer l'evolució de Tarradellas a partir de les coincidències i discrepàncies amb figures com Francesc Macià, Lluís Companys, Carles Pi i Sunyer, l'abat Escarré, Josep Benet, Jordi Pujol, Adolfo Suárez o el rei Joan Carles. Així mateix, el l'obra -que té més de mil pàgines- fa un recorregut per la història del catalanisme i la relació entre Catalunya i Espanya al llarg del segle XX. Amb la voluntat d'esclarir per què la filosofia del tarradellisme va generar tantes controvèrsies, Esculies no i aportant nova informació sobre episodis històrics rellevants, ofereix al lector un manual de política i gestió governamental a partir de les idees, les reflexions i la praxi d'una de les figures polítiques més eminents i polèmiques del nostre passat més recent.



Una temporada per recordar (Damià Badia i Joaquim Alberch)

La gesta històrica que va protagonitzar el Baxi Manresa durant la temporada 2021-22 ha quedat, per sempre més, immortalitzada en aquest llibre que signen el fotògraf oficial del club, Joaquim Alberch, i el seu cap de premsa, Damià Badia. A través de 500 instantànies a tot color, el treball repassa els moments més icònics d'una temporada que quedarà gravada en la memòria de tots els aficionats i que té com a grans protagonistes la Copa de Granada, el desplaçament massiu per a la Final Four de Bilbao, i els incomptables partits amb celebracions al Nou Congost, començant pel títol de la Lliga Catalana. El llibre, editat per Parcir, inclou diversos codis QR amb emotius vídeos.



Manresa mira el riu (Francesc Comas)

L'historiador manresà Francesc Comas presenta un llibre per a conèixer la història de la ciutat i la importància del Cardener en el seu desenvolupament. Posant en valor el riu en qüestió com a catalitzador de l'activitat econòmica a Manresa al llarg de la seva història, Comas divideix aquesta obra en tres grans capítols que equivalen a tres trams del riu: del pont Petit de Sant Joan de Vilatorrada al pont del Congost; del pont del Congost al Pont Vell, i del Pont Vell als Comtals. Cada tram està introduït per un plànol de la zona i incorpora un decàleg d'edificis d'interès (fàbriques, molins, ponts, cases...) i síntesis de fets històrics relacionats amb el riu. Tot plegat, acompanyat de fotografies d'ara i abans.



De mestres de cases a constructors (Francesc Comas)

Es tracta de la segona edició revisada i ampliada del llibre De mestres de cases a constructors, un volum sorgit de l'encàrrec que el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques va fer a l'historiador Francesc Comas en el marc de la celebració dels seus 700 anys d'història. Al llarg de més de dues-centes pàgines, l'obra relata l'evolució urbanística i el paper que han desenvolupat els oficis relacionats amb la construcció dins de la societat, alhora que palesa el paper clau que ha tingut aquest sector en el desenvolupament econòmic, polític i cultural de la ciutat i de la comarca.



Monistrol de Montserrat. Un miler d'anys d'història (Llorenç Soldevila, Salvador Redó, Josep Batlle i David Blasco)

Es tracta de dos volums de 840 pàgines en total -440 pàgines el primer i 400 el segon-, que s'endinsen en la història poblacional d'aquesta vila del Bages Sud, des del segle X fins al primer quart de segle XXI. Els autors han estat, durant quatre anys i mig, fent una feina constant (i diària!) de recerca, bo i aixecant un munt de documentació nova i inexplorada fins ara però també valent-se dels descobriments ja existents. En aquest setit, l'obra -escrita de manera planera però amb plantejament científic i defugint els folklorismes- vol ser un lloc comú on interessats per la història, estudiants o altres investigadors puguin pouar en materials de primera mà, en uns textos o en unes referències que els permetin, a través de la història local, entendre la història del país.



Guia Bages proper. Els productes singulars dels Bages i els productors locals que els fan possibles (Xavier Olivé)

El fundador de la revista Proper, el manresà Xavier Olivé, recull, en aquest llibre, els productes agroalimentaris singulars de la comarca del Bages i els productors que els fan possibles. I com ho fa? Doncs explicant la feina que fan els nostres pagesos i ramaders per aconseguir que l'alimentació de la gent de la comarca sigui més sostenible i rebi el reconeixement que es mereix.



Petem-ho!: Manual de català per a boomers i millennials (Xavier Mas Craviotto, Clara Soler i Gerard Viladomat)

L'escriptor i filòleg navassenc Xavier Mas Craviotto és un dels autors d'aquest llibre que pretén resoldre aquells dubtes existencials que se'ls presenten als boomers i als millenials quan senten parlar el jovent d'avui en dia. Amb la voluntat d'ajudar a entendre per què els adolescents xerren com xerren, aquest manual desxifra i fa més comprensible aquest llenguatge que a vegades sembla sorgit d'un altre món i que beu i s'influeix de les xarxes socials i les noves tecnologies.



Phrasal verbs. No n'hi ha per tant! (Lou Hevly)

És el desè llibre d'aquest nordamericà resident a Manresa des de la dècada dels vuitanta. Es tracta d'una peça de divulgació de l'anglès en llengua catalana que, en format diccionari, tradueix els phrasal verbs més comuns al català acompanyant-los amb exemples clarificadors.



Go for it! (Cristina Ramírez i Anna Cañete)

Relats curts

Eixavuiros (Irene Solanich)

La professora, traductora, correctora i editora osonenca però manresana d'adopció Irene Solanich ens presenta un recull d'històries que, tal com ella mateixa assegura, "són fruit de l'espontaneïtat que el poc temps de la vida quotidiana ens deixa" i "no tenen cap més objectiu que fer-m'ho passar bé a mi escrivint i a tu llegint". N'hi ha de divertits, de foscos, d'angoixants, d'entranyables, de desconcertants... I tots, absolutament tots, tenen una cosa en comú: el crim.



Contes bruts (Lluís Riera)

L'educador i treballador social artesenc Lluís Riera s'estrena en la literatura amb un conjunt de petits relats que tenen com a protagonistes persones desgraciades i perdedores en hores baixes. Amb la voluntat de fer crítica social, l'autor retrata la condició humana en els seus racons més marginals: drogoaddicció, dependència emocional, relacions familiars tempestuoses, alcoholisme, salut mental... Situacions extremes i morboses que provoquen la reflexió i exploren els límits de la moralitat. Històries, diu el mateix Riera, "que es desenvolupen de forma crua i sobtada, sense avisar, perquè així és com passa a la vida real".



10 anys, 10 contes (diversos autors)

Si l'any passat vam parlar d'una xifra històrica en referència als llibres d'autores i autors de les comarques del Bages i el Moianès, aquest 2023 potser hauríem de parlar d'una allau en tota regla. Sent conscients que segurament ens n'haurem deixat algun (si és així, agraïrem molt que ens ho feu saber), des de NacióManresa hem recopilat un total de 100 novetats literàries d'escriptores i escriptors de casa nostra, que van des de la novel·la a l'assaig, passant pels àlbums il·lustrats, la poesia, les biografies, l'autoajuda o la història local, a més d'altres gèneres que descobrireu si feu un cop d'ull a aquest llistat que hem elaborat per a tots vosaltres. Ja us avancem que les publicacions de 2023 guanyen de pallissa!