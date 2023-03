El santpedorenc Josep Prat publica el seu primer llibre de poemes

Uns moments difícils en l'àmbit personal i la recomanació de la psicòloga que el tractava van empènyer el santpedorencper poder superar-los. Els primers textos en basaven situacions quotidianes del seu dia a dia, activitats amb què es podia trobar, per exemple, quan passejava el seu gos.En total, Prat va escriure més de trenta poemes que ara han vist la llum en untitulat El llibre negre dels somnis. Aquestes poden adquirir a les llibreriesdea partir d'aquest dimecres. L'autor està en converses amb la llibreriaperquè també arribi aMés endavant, Prat farà la. Serà el proper 25 de març a lade Santpedor a partir de les 7 de la tarda i tindrà com a format un col·loqui titulat Depressió. Trenquem estigmes, l'escriptura com a teràpia.Acompanyaran l'autor el psiquiatre i professor de la UVIC-UCCi la psicòloga i presidenta de l'Associació Pigmalió. L'acte serà moderat pel periodista, també santpedorenc,