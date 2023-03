L'Ajuntament de Manresa presenta la proposta per transformar el carrer Guimerà en illa de vianants

L'Ajuntament depresentarà la proposta per transformar elen un acte que tindrà lloc el dimarts 7 de març al, a les 7 de la tarda. És obert a tota la ciutadania i l'entrada és lliure.En aquest acte, es podran veure lesdel caràcter que tindrà el carrer, s'explicaran totes les actuacions devinculades a la transformació del carrer, com les noves rutes del, i s'exposarà elEl projecte de transformació del carrer Guimerà és fruit del procés participatiu que s'ha dut a terme en sessions obertes a tota la ciutadania, en reunions específiques amb veïns i comerciants i mitjançant una enquesta que va ser resposta per prop de 700 ciutadans i ciutadanes. Fruit del, es va decidir optar per un carrer Guimerà sense el pas del bus urbà. Un cop decidit el model, en els darrers mesos s'ha estat treballant la proposta amb veïns i comerciants.El carrer Guimerà és un dels, amb més de 150 activitats econòmiques. Actualment, hi viuen 484 veïns. La seva remodelació té per objectiu principala l'àrea central de la ciutat, fomentar els, pacificar el trànsit, millorar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, rebaixant així la contaminació i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.