El nou Carnestoltes convenç i Sant Fruitós viu una festa amb més participació que mai

Aquest dissabteva viure una de les edicions delmés participades que es recorden. Més de 500 persones es van aplegar a la tarda a la plaça Salvador Espriu perque aquest any estrenava recorregut per la zona nord del municipi i que unificava les dues tradicionals rues familiar i jove.Tot i la previsió de pluja, finalment el cel va permetre que al ritme de la, elsi la, les comparses fessin un recorregut pel municipi fins a arribar davant del pavelló on es van lluir les diferents comparses i carrosses participants en el concurs.Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació de premis en metàl·lic per les millors propostes. L'agrupament escolta i guiaes va emportat el premi de 800 euros a la millor proposta fent un homenatge a la festa més emblemàtica del municipi, la. Tematitzats amb cadascun dels ingredients per fer el plat, els i les joves van ser l'opció que va obtenir més puntuació tant per part del públic com pel jurat.El segon premi (500 euros), també tan pel jurat com per votació popular, va ser per la comparsaqui lluïen una disfressa inspirada en aquestes joguines.El premi de la categoria especial (200 euros) se'l van endur, qui anaven vestides amb la tradicional indumentària del carnestoltes italià.Aquest any, ha estat el primer que el municipi ha introduïtper a les millors carrosses i comparses, per tal de fomentar la participació, fer que els guanyadors i guanyadores puguin invertir el premi en la comparsa de l'any següent i anar obtenint així un carnestoltes molt lluït i participat.Un cop al recinte esportiu, tots els participants van gaudir de l'animació dei després agafar forces amb la nova proposta de sopar popular amb més de 400 participants. Finalment, entrada la nit la festa va anar a càrrec del grup de versionsi la sessió deque van esgotar l'aforament del recinte fent un sold out amb les 1.200 entrades disponibles venudes.