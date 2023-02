Els Bombers treballen en un incendi de vegetació que ha afectat una cabana a Castellbell

Un dels camions dels Bombers accedint a la zona de l'incendi. Foto: Francesc Devant

Dues dotacions delstreballen aquest dimarts a la tarda en l'extinció d'unque s'ha declarat a, just a sota de la zona de les escoles, que ha afectat una cabana de fusta i s'ha estès per una zona de canyes.Poc abans de les 5 de la tarda ha arribat l'avís que unad'havia descontrolat i afectava zones properes de, i que unaes trobava amenaçada per les flames. A més, en el lloc de l'incendi no hi havia cap persona que es fes càrrec de la crema.Quan les dues dotacions dels Bombers han arribat a lloc, a tocar del punt quilomètric 13 de la C-1411a, eli s'havia endinsat en la zona de canyes i escampat per altres terrenys amb vegetació. Labusca la persona que ha iniciat la crema per comprovar que tingués la documentació en regla.Les dotacions dels Bombers es troben ara mateix (18h) acabant d', remullant la zona i revisant la zona afectada.