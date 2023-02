L'Ajuntament de Manresa tanca el 2022 amb un superàvit rècord de 5,7 milions

Ajuntament sanejat a final de mandat

L' ha tancat el 2022 amb les. Ela 31 de desembre era de 9,5 milions d'euros, tot i que a aquesta xifra s'hi han de restar, de manera que el saldo final disponible és de 5,7 milions. En la presentació d'aquest dimarts, l'alcalde i el regidor d'Hisenda han remarcat que el resultat satisfactori, especialment important en el moment actual, en el darrer exercici complet del mandat municipal. La xifra d'fins als 50 milions i el coeficient se situa al 53%, molt per sota del límit legal per accedir a crèdit, que és del 75%.El consistori manresà ha tancat el 2022 amb un superàvit real de 5.736.771,13 euros, la xifra més alta de la història, molt per damunt dels 982.000 euros de l'any anterior. La xifra de romanent a 31 de desembre era encara significativament superior i es va situar exactament en 9.567.168,35 euros, però cal restar-hi la quantitat de 3.746.815,57 euros en concepte dede 2022. És a dir, factures de l'any anterior a les quals cal fer front i afegir al resultat de l'any. Així doncs, la xifra delliure o superàvit real és l'esmentada de 5,7 milions.Aquest dimarts al matí s'ha fet la presentació de la liquidació del pressupost municipal 2022, amb l'alcalde de Manresa,, i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda,. Els han acompanyat la interventora municipal,, i la tresorera,L'alcalde ha manifestat que, "en un context complex per molts motius, amb incertesa i volatilitat fruit de l'increment de preus de l'energia i altres aspectes", el govern municipal ha fet "una" de les finances municipals, estalviant recursos "perquè la incertesa no sabíem on ens duria" i el resultat final ha estat molt positiu, amb un consistori "sanejat" i "no havent estirat més el braç que la màniga".Marc Aloy ha explicat que les xifres positives de superàvit s'expliquen per diversos factors: la(les partides estaven ja d'entrada ben dotades per atendre tots els serveis); el romanent de tresoreria ja positiu del 2021, que va permetre atendre alguns pagaments; l', com ara els fons europeus, gràcies a "l'esforç extraordinari" que s'ha dut a terme per anar a buscar aquest finançament; i l'important estalvi en capítol 1: el pressupost preveu el 100% del cost de personal durant tot l'any, i al llarg de l'exercici hi ha baixes o jubilacions que permeten fer un estalvi.El resultat de l'exercici 2022 ha estat de 8,1 milions d'euros positiu, un milió menys que l'anterior. El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, ha explicat que hi ha hagut també unai actualment la provisió per insolvències és 665.000 euros menor a l'exercici anterior. Pel que fa al deute, a 31 de desembre se situava en 50,3 milions, si es té en compte únicament l'Ajuntament, mentre que el consolidat, incloent-hi, és de 50,7 milions. També el coeficient d'endeutament s'ha retallat 3 punts: del 62 al 59% si es té en compte només l'Ajuntament, i del 56 al 53% el consolidat. Aquest percentatge (coeficient d'endeutament consolidat) és el que es té en compte per a l'accés al crèdit. En aquest cas, l'Ajuntament de Manresa se situa molt lluny del topall legal del 75% fixat per a l'accés al crèdit i a partir del qual cal sol·licitar autorització especial per poder endeutar-se.Junyent ha remarcat que després de l'augment de l'endeutament fruit de la compra de lafa un any, actualment l'índex ja ha tornat a davallar, fruit "de la bona gestió i la prudència".L'alcalde de Manresa ha volgut fer unde l'Ajuntament per la seva tasca i especialment a Valentí Junyent, regidor d'Hisenda, que "com a alcalde ja va fer una tasca important per, en plena crisi social i econòmica, en uns temps en què es van poder atendre poques inversions i es van ajustar els serveis. Ara, el moment és un altre però s'ha seguit fent una gestió eficient i s'ha tornat a tancar amb xifres positives". Per a l'alcalde, la gestió responsable permet "deixar uns bons números al proper equip de govern municipal perquè pugui fer front als serveis necessaris i donar resposta a oportunitats per a la ciutat". Aloy ha remarcat que era especialment important tancar l'exercici en positiu en elTambé ha remarcat que una part dels superàvit (1,5 milions aproximadament) es dedicarà a cobrir algunes partides o compromisos que no es van poder recollir en l'elaboració del pressupost 2023, que "va ser difícil de quadrar", però la resta "serviran per fer front a leso per finançar noves oportunitats per a la ciutat".