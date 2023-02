Activitat familiar d'anellament d'ocells a l'Aiguamoll de la Bòbila de Santpedor aquest dissabte

Sobre l'Aiguamoll de la bòbila

L'ha programat pel dissabte 4 de març una activitat familiar de caire divulgatiu a l'. Consistirà en unamb explicacions sobre elsque viuen a la zona i la seva biodiversitat i anirà a càrrec de Marc Illa, biòleg i anellador expert de l'Es faran dues sessions, una a les 9 i l'altra a les 10 del matí. Les places són limitades i per a participar-hi cal inscripció prèvia. L'activitat d'anellament s'executarà d'acord amb la metodologia de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Totes lesdurant la jornada s'enregistraran al portal www.ornitho.cat L'Aiguamoll de la Bòbila és un espai natural d'una, que ocupa una superfície de 7,47 hectàrees i està situat a 500 metres del nucli de. Després de més de 25 anys de la seva recuperació, s'ha convertit en un destacat espai de divulgació de lesi un punt de lleure per als veïns del municipi i la comarca. L'Aiguamoll té el seu origen en una, ja que es va generar cap a mitjan segle XX per l'activitat extractiva d'una bòbila.El 1982 la indústria va fer fallida i l'indret va tenir una forta degradació i es va convertir en un. A principi dels anys 90, es va començar a promoure la necessitat d'aturar aquella degradació i, a partir del 1994 es va convertir el paratge en un aiguamoll. Actualment l'Aiguamoll de la Bòbila és un dels espais amb major biodiversitat de la Catalunya central, per on hi passen