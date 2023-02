Balsareny ja disposa de mapa de patrimoni cultural

L'ha rebut el Mapa de Patrimoni Cultural del municipi realitzat per l'(OPC) de la. L'inventari, que reuneix 384 elements del patrimoni cultural i natural del terme, és una eina essencial per a la seva protecció i conservació.Entre els elements inventariats el 90,3% corresponen a(edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 4,9% és(col·leccions, objectes i elements urbans), un 1% correspon al(fons documentals i d'imatges), un 2,3% de(manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 1,3% de(zones d'interès natural i espècimens botànics singulars).El Mapa compta amb alguns elements destacables com són les diferents: Santa Maria de Balsareny o Sant Ramon de Sobirana de Ferrans, el Castell de Balsareny i el Fortí del Maurici, les diverses, moltes d'origen medieval, les fàbriques de finals del segle XIX com la Colònia Soldevila, altres elements com la Sèquia de Manresa i elements d'com la Festa dels Traginers i el patrimoni que porta associat.L'estudi és fruit del corresponent conveni signat entre l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i el consistori, i ha estat realitzat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l'Ajuntament que han aportat els seus coneixements a través de la seva recerca.