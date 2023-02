«El Pou de la gallina» de març parla dels 170 anys dels bombers a Manresa

Aquest dijous, 2 de març, sortirà a la venda la revista, amb el tema central dedicat a la història i la realitat actual delcoincidint amb els 170 anys de la seva presència a la ciutat. La persona entrevistada a fons és, advocat i dibuixant. Per problemes d'agenda dels participants, s'ha suspès la presentació habitual a la Sala d'Actes del Centre Cultural del Casino.Manresa va ser la tercera ciutat del país a tenir registrat un, ara fa 170 anys. La commemoració coincideix amb l'acord entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament perquè la ciutat aculli aviat la seu del. La renovació i millora del parc està projectada i l'augment de personal ha començat a reforçar ladesprés d'anys de retallades: del 2009 al 2019 no es va incorporar cap bomber ni cap bombera al cos. Ara se n'incorporen 250 cada any. La convocatòria d'enguany aplicarà per primera vegada una reserva del 40% de places per a dones, que servirà per capgirar situacions com la del parc de Manresa, on no hi cap bombera.