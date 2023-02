Manresa obrirà dimecres el període de sol·licituds per instal·lar parades per Sant Jordi

Les sol·licituds es tramiten a les oficines de Policia Local

L'alcalde de Manresa,, ha editat un ban on s'estableixen les condicions per a la instal·lació dea la via pública per a la diada de, el pròxim 23 d'abril. L'Ajuntament de Manresa inicia a partir d'aquest dimecres, 1 de març, la recollida de sol·licituds.Segons el ban, els, es podran col·locar davant mateix del seu establiment, o bé en el lloc pel qual disposin expressament d'autorització municipal. En el cas de les, la superfície màxima de les parades serà de 4 metres.Les entitats, associacions, escoles, agrupacions i altres col·lectius, les quals han de desenvolupar la seva activitat a, es podran col·locar en el lloc que indiqui l'autorització municipal. En aquest cas, es permetrà la venda de, sempre que estigui relacionat amb temes propis de les entitats o associacions respectives.Les parades a les quals es refereix el punt anterior, no es podran situar davant de floristeries en el cas que venguin roses, ni davant de llibreries en cas que efectuïn la venda de llibres.Els establiments que no tinguin llicència d'activitat expressa de floristeria o llibreria, no podran vendre ni flors ni llibres i únicament podran vendre productes pels quals tinguini que tinguin relació directa amb la(per exemple: galetes en forma de rosa, clips, ornaments, etc.). En aquest cas, a més, únicament es podran situar davant del seu establiment i la parada tindrà una superfície màxima de 4 metres.Les sol·licituds (excepte aquelles per vendre llibre usat) es tramitaran a partir del dia 1 de març, a les(carrer del Bruc, 33), en horari de 9 a 14 h (de dilluns a divendres).Lade l'autorització (que es lliura en el mateix moment de formular i tramitar la sol·licitud), haurà de col·locar-se en un lloc visible de la parada.La prioritat per triar lloc d'ubicació, vindrà marcada per l'de la llicència, excepte en aquells supòsits en què s'indica de forma clara el lloc de la situació de la parada.