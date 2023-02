El Documental del Mes tornarà dijous a la Plana de l'Om amb «Enlloc com a casa» d'Emilie Beck

Sean Wang, direcció

El, coordinat pertornarà dijous a les 7 de la tarda, a l'amb la projecció del documental Enlloc com a casa d', un documental amb la història de la, un viatge existencial que es converteix en un clam anticorrupció.Priyangika Samathie va néixer ai va ser adoptada per una família dea les set setmanes de vida. El coratge per buscar laconverteix un viatge de reconciliació amb les seves arrels en una recerca de detectius. Priyangika vol saber la veritat, encara que sigui dolorosa. La directora Emilie Beck acompanya la investigació de Priyangika amb sensibilitat i empatia. La valentia per confrontar els grans tabús de l'adopció s'acaba convertint en un clam contra l'abús de poder dels països occidentals.Emilie Beck es va graduar a(2015-2017) amb una llicenciatura en Direcció de Cinema Documental, té un màster a The Norwegian Film School en l'àmbit de ficció, amb profunditat en formats de sèrie. En els darrers anys ha realitzat diversosdocumentals que s'han basat en problemes socials i situacions culturals i polítiques que s'han mostrat arreu del món. El 2018 va codirigir el llargmetratge documental When the Wind Turned per a Klikkmonster i NRK. Beck va ser l'amfitriona de la sèrie documental Stuck T1 i T2 a Aftenposten-TV, que va ser nominada a dosel 2016, va ser vista per milions de persones a tot el món i va ajudar a generar un compromís natural amb els drets de les nenes.La projecció del documental ‘Un viatge de marbre' és gratuïta amb entrada lliure.