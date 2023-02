Toni Massegú: «Manresa ha de tenir un nou pavelló esportiu el proper mandat, sí o sí»

El regidor d'de l', ha afirmat categòricament al programadeque la ciutat "ha de tenir unel proper mandat, sí o sí". Ho ha assegurat a preguntes del periodistadesprés que, com informava NacióManresa , el, eli els'hagin plantat veient que no poden gestionar tots els equips i esportistes actuals i que no tenen cap mena de capacitat de creixement amb només el pavelló delMassegú ha assegurat que l'Ajuntament ha de "donar reposta" a "l'que estan experimentant elsde casa nostra", i aquí també hi ha volgut afegir "el bàsquet femení -en referència al-". "Tenim uns clubs que estan fenti que estan creixent molt", i això, assumeix, ", però tant de bo tots els problemes fossin com aquests".Aquest mandat que està finalitzant "ha estat dedicat a la col·locació de, tant al Congost com als barris", però el proper mandat ha d'estar centrat "en la construcció d'un nou pavelló de-amb tres pistes paral·leles per als entrenaments-". Massegú ha reconegut que hores d'ara no sap si s'hauria de fer al Congost "o en algun altre lloc".En l'entrevista, el regidor ha assegurat que ha vist amb "impotència" no poder donar millor resposta als clubs, i per això es mostra convençut que de cara al proper mandat "l'Ajuntament".