Acord per a què els jugadors del Bàsquet Manresa puguin cursar batxillerat a l'Escola FEDAC

Eli l'han formalitzat un acord que permetrà estudiar batxillerat al centre educatiu als jugadors en formació del club manresà que hi estiguin interessatsEl passat divendres el president del Bàsquet Manresa,, i la directora titular de l'escola FEDAC Manresa,, van signar un acord de col·laboració en el qual l'escola FEDAC Manresa oferirà la possibilitat de cursar els estudis post obligatoris als jugadors del club que hi puguin estar interessats.D'aquesta manera s'ha volgut formalitzar una relació ja existent i que, per part del centre, suposa un gran, com el de donar una educació de qualitat adaptada a les exigències esportives que suposa entrenar en un equip de l'elit.