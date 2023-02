Es presenta Manresa Ciutat Àgora, una plataforma de continguts culturals i científics generats a la ciutat

El nou portal incorpora l'Espai Educatiu

Un projecte obert a institucions de tota la ciutat dels àmbits cultural i científic

L', a través de la Regidoria de, ha impulsat la creació de Manresa Ciutat Àgora , una nova plataforma digital on la ciutadania podrà trobar continguts culturals, humanístics i científics generats aen diverses activitats que s'hi organitzin. En la iniciativa hi participen també les dues universitats de la ciutat,. L'objectiu principal és posar tot aquest coneixement a l'abast de la ciutadania i utilitzar-lo com a eina didàctica.El projecte ha estat presentat aquest dilluns en roda de premsa per la regidora de Cultura i Festes,; l'adjunt a la direcció general d'UManresa,; i el director d'UPC Manresa,. Tal com han explicat, Manresa Ciutat Àgora és un nouper compartir-hi coneixements i experiències, que serveixi com a eina de divulgació, participació i educació a la xarxa.De moment, al web ja hi had'activitats celebrades en els darrers tres anys a Manresa, agrupades en diverses temàtiques (art, ciència, creació, educació, literatura, memòria, salut, sostenibilitat, tecnologia...) i per projectes (Tocats de Lletra, Pessics de Vida, Pessics de Saviesa, Cosmògraf, Ignàgora, Diàlegs Educatius...).També s'hi pot trobar unaque han participat en aquests actes des del 2020 fins ara. A partir d'ara, s'anirà alimentant el portal de nous continguts que generin l'Ajuntament de Manresa, les dues universitats manresanes i també qualsevol altra institució o entitat de la ciutat que es vulgui afegir al projecte.Els objectius de Manresa Ciutat Àgora són diversos. D'una banda, convertir un acte cultural en un contingut digital de coneixement i d'experiència. De l'altra, gràcies a l'del mateix portal, convertir aquest continguts en una eina didàctica. Finalment, fer que els continguts arribin a un màxim de públic possible, tot convertint-se en un espai virtual d'utilitat ciutadana.En darrer terme, la plataforma funciona com un arxiu on queden recollides i ordenades un conjunt d'activitats rellevants per la ciutat, que han acollit importants veus en diferents, tot reforçant així la memòria col·lectiva del coneixement ciutadà.En una segona fase del projecte, es treballarà estratègicament amb tres objectius: mantenir i ampliar els continguts de la plataforma (continguts digitals i propostes didàctiques); donar a conèixer entre el personal docent les eines deli, en l'àmbit de la, crear mecanismes de participació i opinió ciutadana sobre temàtiques concretes, mitjançant la creació de l'espai Comunitat dins de la plataforma.L'estarà format per la tècnica responsable i coordinadora del projecte, el tècnic informàtic i la persona contractada per a la dinamització de la plana. En l'àmbit educatiu, estarà format pel personal de la UManresa responsable de les propostes didàctiques. I, en l'apartat de continguts, pel personal d'UManresa i UPC Manresa, el personal de les diferents unitats de la regidoria de Cultura, el personal de les diferents àrees de l'Ajuntament i el personal d'altres institucions de al ciutat que aportin continguts digitals a la plataforma.El treball també serà en xarxa amb les entitats que generen continguts digitals en diferents actes, com el, el, el, el, i, entre d'altres.