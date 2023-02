Batecs Culturals de Cardona estrenen temporada amb una forta aposta musical

Venda d'entrades

La nova temporada dea l'dees durà a terme en dos cicles, un a la primavera i l'altre a la tardor, i comptarà amb una programació d'alta qualitat, variada i per a tots els públics, amb una forta aposta musical.L'Auditori acollirà la presentació oficial del cinquè disc de, titulat Lar. La cita serà dissabte, 25 de març, a les 8 del vespre i serà el segon concert de la nova gira de la cantautora. Aquesta nova proposta ens acosta a la seva quotidianitat, a la seva manera d'entendre la realitat plena d'expressivitat, plena de persones i personatges que l'inspiren i la fan ser qui és avui.Laés l'aposta local del cartell, amb un concert que porta de nom 20 anys fent Banda i que acollirà l'Auditori el dissabte 22 d'abril a les 10 del vespre. Serà una ocasió única on la Banda celebraran els vint anys d'història.La programació continuarà el 29 d'abril, a les 6 de la tarda, amb el grup d'animació infantili el seu nou espectacle La gran família, basat en les cançons del nou disc Peti qui peti! i alguns dels hits anteriors del grup, amb una escenografia i un disseny de llums sorprenents.Ja a la tardor, serà el torn de la humorista i guionista, dissabte 14 d'octubre, a les vuit del vespre, amb l'espectacle Mamasita, on la còmica catalana riu de les misèries que li han passat al llarg de la vida., més coneguda pel nom artístic de Charlie Pee, presenta el programa Lúltima hora del matí, de Catalunya Ràdio.Les entrades dels Batecs Culturals ja es poden adquirir al web de Cardona Turisme i presencialment a l', de dimarts a diumenge els matins de 10h a 14h i els divendres i dissabte també a les tardes de 16h a 19h.Elses mouen entre els 7 i 18 euros i les persones menors de 18 i majors de 65 anys tindran un descompte en algun dels casos.El mateix dia de l'espectacle es podran comprar les entrades auna hora i mitja abans sempre que n'hi hagi de disponibles.