En la important victòria que va aconseguir la Pirinaica en el camp del Turó Peira diumenge per 0-2, destaca, sobretot, el golàs que va aconseguirdes del mig del camp al minut 87, que sentenciava el partit a favor dels manresans.El defensa de l'equip localtallava un atac de la davantera dels de lacedint al porter, peròno encertava en el rebuig i enviava la pilota que arribava per baix al cercle central, on Nasi, que, aturava la pilota, en girava i, sense pensar-s'ho, xutava superant per dalt la sortida del porter local que no era a temps de cobrir la porteria.