Tret de sortida a les obres de millora del camí BG-050 entre el Serrat i el Nucli històric de Castellnou

L'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de laha iniciat els tràmits administratius per a la contractació de les obres del projecte constructiu i de millora de la seguretat viària del camí de(BG-050), en el tram que va des delfins alAquesta actuació, que compta amb un pressupost de 808.547,56 euros, preveu dur a terme vàries actuacions destinades aintervenint sobre els paviments, cunetes, sistemes de contenció, marques vials, abalisament i senyalització vertical. El camí de Santpedor a Castellnou de Bages és una calçada d'amplada variable amb un únic carril per sentit de circulació. Transcorre per(urbanització Serrat de Castellnou i nucli urbà de Castellnou de Bages) i, i exerceix d'interconnexió entre el nucli urbà del Serrat de Castellnou i el del Nucli històric de Castellnou, donant accés a, a alguns habitatges aïllats i instal·lacions ramaderes.L'objecte del projecte és la definició i valoració de les mesures a implementar per garantir unes condicions de seguretat vials òptimes dins l'encaix del traçat en planta actual del camí de Santpedor a Castellnou de Bages (BG-050). La longitud d'aquesta carretera son 5,071 km iL'any vinent es realitzarà l'de camí en carretera de l'accés a Castellnou (1,6 km), el que va. L'actuació consistirà en l'eixamplament de la plataforma, el ferm (renovació capa de trànsit, rehabilitació estructural), les obres de fàbrica, la senyalització i les mesures d'impacte ambiental, entre d'altres. Un cop convertida en carretera aquesta passarà a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona.