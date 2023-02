ProManresa presenta una àmplia programació de cursos de formació per al mes de març

Cursos programats

Disseny per a no dissenyadors. CANVA aplicat al màrqueting i a la comunicació

I si monetitzem els nostres coneixements?

Requisits bàsics dels establiments comercials i de serveis

D'Instagram a Tiktok: la importància del videomòbil

Reprograma la ment per a l'èxit professional

Emprenedoria social. Idees de negoci que aporten solucions a necessitats socials

Gestiona la teva Responsabilitat Social

Descobreix el teu talent emprenedor

Els 5 sentits: emociona'm que et compraré

Dimecres 1 de març de 9 a 14 h (Presencial)Formació adreçada a donar a conèixer CANVA, una aplicació de disseny gratuïta que permet crear diferents tipus de contingut gràfic amb resultats professionals. Es tractaran diferents temàtiques amb una modalitat totalment pràctica envers la interfície, al disseny personalitzat de cada participant, filtres, diferents eines, entre altres. És molt important que les persones participants abans de la formació es donin d'alta a la plataforma de CANVA (totalment gratuïta) Donar-se d'alta al CANVADijous 2 de març de 10 h a 12 h (Presencial)Taller que té l'objectiu de fer una volta per diferents eines i estratègies on-line que tenim al nostre abast per tal de comunicar i relacionar-nos a les xarxes socials i en entorns digitals.Dimecres 8 de març de 10 h a 11.30 h (Presencial)En aquesta sessió es donarà la informació sobre els requisits mínims per a una correcta gestió dels establiments comercials i de serveis. L'objectiu és conèixer les obligacions generals i es tractaran les següents temàtiques: obligacions relatives a la informació a les persones consumidores, horaris comercials, regulació de les activitats de promoció de vendes, gestió de residus i associacionisme comercial.Divendres 10 de març de 10 h a 12 h (Presencial)Taller pràctic i participatiu sobre com es poden elaborar vídeos d'aparença professional amb el nostre dispositiu mòbil. Els participants rebran tècniques i coneixements d'aplicació immediata que els permetran millorar la utilització del videomòbil per a l'ús professional i personal de les xarxes socials.Dimarts 14 de març i dijous 16 de març de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)En aquestes dues sessions es descobriran quines són les limitacions que poden impedir que el negoci creixi o doni millors resultats. Es treballaran les creences que limiten i no deixen créixer, si la relació que es té amb els diners està bloquejant més entrada de capital al negoci, aprendre a tenir una mentalitat enfocada cap a l'èxit, entre altres.Dimarts 21 de març de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)Sessió adreçada a identificar necessitats socials no cobertes o cobertes de manera ineficient, es generaran idees que aportaran solucions noves a problemes socials identificats, s'elaboraran tècniques de producció d'idees per a generar idees d'emprenedoria social, entre altres.Dijous 23 de març de 9.30 h a 13.30 h (Presencial)Curs on s'identificaran els conceptes generals de la Responsabilitat Social, es coneixeran les diferents fases per a desenvolupar un diagnòstic i pla d'acció de Responsabilitat Social al negoci, s'identificaran bones pràctiques de sostenibilitat econòmica, social i ambiental, entre altres.Dilluns 27 de març de 10 h a 12 h (Presencial)Taller per a crear el teu propi “mapa de talent”. El formador et guiarà per un recorregut entre totes les dimensions del talent. Un exercici d'identificació de les nostres pròpies competències, motivacions i habilitats emocionals que juguen un paper molt important a l'hora d'emprendre.Dimecres 29 de març de 10 h a 12 h (Presencial)Taller creatiu centrat en la imatge de marca. Com hem de transmetre i comunicar, quina és la importància dels 5 sentits en la marca personal. Tant en el món empresarial com en l'àmbit personal, la imatge és important però el que realment importa és l'interior.