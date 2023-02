La veritat de la infantesa i l'adolescència a la programació primaveral del Cineclub

Programa del Cineclub març - abril 2023

Enlloc com a casa

Ninjababy

1 nominació als Premis del Cinema Europeu. millor comèdia

4 premis Amanda del cinema noruec. millor direcció, guió, actriu protagonista (Kristine Kujath Thorp) i actor secundari (Nader Khademi); i 7 nominacions. pel·lícula, actor protagonista (Arthur Berning), banda sonora, fotografia, muntatge, efectes visuals i so

Premis VOC 2023

Todo a la vez en todas partes

11 nominacions als Oscars. millor pel·lícula, direcció, guió original, actriu protagonista (Michelle Yeoh), actrius secundàries (Jamie Lee Curtis i Stephanie Hsu), actor secundari (Ke Huy Quan), banda sonora, muntatge, cançó i vestuari

2 Globus d'Or. millor actriu protagonista de comèdia (Michelle Yeoh) i actor secundari (Ke Huy Quan); i 4 nominacions. millor comèdia, direcció, guió i actriu secundària (Jamie Lee Curtis)

10 nominacions als BAFTA. millor pel·lícula, direcció, guió original, actriu protagonista (Michelle Yeoh), actriu secundària (Jamie Lee Curtis), actor secundari (Ke Huy Quan), muntatge, banda sonora, efectes visuals i càsting

8 nominacions als Independent Spirit Awards. millor pel·lícula, direcció, guió, interpretació protagonista (Michelle Yeoh), interpretació secundària (Jamie Lee Curtis i Ke Huy Quan), interpretació revelació (Stephanie Hsu) i muntatge

Close + Night Breakers

1 nominació als Oscars. millor pel·lícula internacional

1 nominació als Globus d'Or. millor pel·lícula de parla no anglesa

Gran Premi del Jurat al Festival de Canes

5 nominacions als Premis del Cinema Europeu. millor pel·lícula, direcció, actor (Eden Dambrine), guió i premi Universitat

1 nominació als César. millor pel·lícula estrangera

Gran Premi del Jurat i premi al millor actor (Eden Dambrine) al Festival de Cinema Europeu de Sevilla

Fragile

Zombi Child

Los chicos del barrio

2 nominacions als Oscars. millor direcció i guió original

La novelista y su película

Gran Premi del Jurat al Festival de Berlín

Rising from the tsunami

The innocents

1 Premi del Cinema Europeu. millor so

4 premis Amanda del cinema noruec. millor direcció, fotografia, muntatge i so; i 6 nominacions. millor pel·lícula, guió, actor protagonista (Sam Ashraf), actriu protagonista (Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad i Mina Yasmin Bremseth Asheim), banda sonora i efectes visuals

L'ornitòleg

Premi a la millor direcció al Festival de Locarno

Los 400 golpes

1 nominació als Oscars. millor guió original

Premi a la millor direcció al Festival de Canes

2 nominacions als BAFTA. millor pel·lícula i actor revelació (Jean-Pierre Léaud)

Espiga d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Valladolid

Premi Sant Jordi al millor director estranger

Aftersun

1 nominació als Oscars. millor actor protagonista (Paul Mescal)

1 nominació als Premis del Cinema Europeu. millor actor protagonista (Paul Mescal)

4 nominacions als BAFTA. millor pel·lícula britànica, òpera prima, actor protagonista (Paul Mescal) i càsting

5 nominacions als Independent Spirit Awards. millor òpera prima, millor interpretació (Paul Mescal), interpretació revelació (Frankie Corio) i muntatge.

02/03/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada. gratuïtDirecció. Emilie BeckDurada. 70 min Format. DigitalNacionalitat. Noruega / 2022Una dona jove adoptada per una família noruega vol reconciliar-se amb els seus orígens a Sri Lanka, un viatge existencial convertit en un clam anticorrupció.Documental del Mes05/03/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció. Yngvild Sve FlikkeGuió. Yngvild Sve Flikke, Johan Fasting i Inga SætreIntèrprets. Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader KhademiDurada. 103 min Format. DigitalNacionalitat. Noruega / 2021Divertida i commovedora visió sobre un tema delicat. com cal madurar ràpidament davant d'un embaràs no desitjat en la que és, paradoxalment, l'edat més fèrtil.09/03/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada. gratuïtDirecció. Diversos autorsDurada. 80 min Format. DigitalNacionalitat. Catalunya / 2022Projecció de 5 treballs candidats als Premis VOC (Versió Original en Català), un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d'estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic.12/03/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció i guió. Dan Kwan i Daniel ScheinertIntèrprets. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee CurtisDurada. 139 min Format. Blu-rayNacionalitat. EUA / 2022Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, Evelyn, una immigrant xinesa als Estats Units, es veu embolcallada en una aventura salvatge en la qual només ella pot salvar el món. Perduda en els mons infinits del multivers, aquesta heroïna inesperada ha de canalitzar els seus nous poders per lluitar contra perills estranys i desconcertants, mentre el destí del món penja d'un fil.19/03/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció. Lukas Dhont / Guillem Lafoz i Gabriel CampoyGuió. Lukas Dhont i Angelo Tijssens / Guillem Lafoz i Gabriel CampoyIntèrprets. Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker / Pol Fernández, Chacha Huang, Andrew TarbetDurada. 105 / 17 min Format. Blu-rayNacionalitat. Bèlgica, Països Baixos, França / Espanya, 2022Léo i Rémi comparteixen una intensa amistat d'estiu, amb tota la puresa i l'alegria pròpies dels seus tretze anys. Fins que, en tornar a l'escola, els rumors que desperta la seva relació trenquen aquest vincle únic. Tractant d'entendre el que ha anat malament entre tots dos, Leo busca consol i comprensió en la mare de Remi, Sophie. És llavors quan es produeix un viatge de perdó, vulnerabilitat i amor.Sessió completada amb el curtmetratge Night Breakers, de Gabriel Campoy i el manresà Guillem Lafoz, guanyador del Premi Plácido 2022, convocat per Cineclub en el marc dels Premis Lacetània.24/03/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada. gratuïtDirecció. Emma BenestanGuió. Emma Benestan i Nour Ben SalemIntèrprets. Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël QuenardDurada. 99 min Format. DigitalNacionalitat. França / 2021Az treballa per un criador d'ostres a Sète. En una d'elles decideix amagar-hi un anell per demanar-li matrimoni a la seva xicota.Sessió de la Francophonie a Manresa26/03/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 4 euros / Tarifa reduïda. 3 eurosDirecció i guió. Bertrand BonelloIntèrprets. Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adile DavidDurada. 103 min Format. DigitalNacionalitat. França / 2019Haití, 1962. Un home torna d'entre els morts per ser enviat a les plantacions infernals de la canya de sucre. A París, cinquanta-cinc anys després, al prestigiós internat de la Legió d'Honor, una adolescent haitiana revela un secret familiar, antic i fosc a les seves amigues, sense imaginar les conseqüències d'aquest acte.Sessió de la Filmoxarxa30/03/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada. 4 eurosDirecció i guió. John SingletonIntèrprets. Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne, Angela Bassett, Ice CubeDurada. 112 min Format. DigitalNacionalitat. EUA / 1991Tres joves viuen al gueto Crenshaw de Los Angeles enfrontant-se a problemes de racisme, relacions, violència i perspectives de futur.Long Live02/04/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció i guió. Hong Sang-sooIntèrprets. Lee Hye-young, Kim Min-hee, Seo Young-hwaDurada. 92 min Format. Blu-rayNacionalitat. Corea del Sud / 2022Junhee és una novel·lista desencantada de la seva pròpia escriptura. Durant un viatge per retrobar-se amb una vella amiga que regenta una llibreria, es creua amb un director de cinema que li havia promès adaptar una de les seves novel·les. Xerren dels vells temps i passegen per un parc, on es troben casualment amb Kilsoo, una actriu famosa que també passa per un moment de crisi professional.06/04/202319.00hAuditori Plana de l'OmEntrada. gratuïtDirecció. Hélène Robert i Jeremy PerrinDurada. 68 min Format. DigitalNacionalitat. França / 2019Una història sobre fantasmes i esperits mostra com les onades del tsunami que va trasbalsar Japó segueixen vives en l'imaginari col·lectiu.Documental del Mes16/04/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció i guió. Eskil VogtIntèrprets. Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam AshrafDurada. 117 min Format. Blu-rayNacionalitat. Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, França i Regne Unit / 2021Durant les vacances d'estiu, la família d'Ida, de 9 anys, s'instal·la en un barri dels afores d'Oslo. Amb la seva germana, la nena intenta d'adaptar-se al seu nou entorn i es fa amiga de dos altres nens. Lluny dels adults, els quatre amics descobreixen que posseeixen poders sorprenents, que incorporen innocentment als seus jocs.23/04/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 4 euros / Tarifa reduïda. 3 eurosDirecció i guió. João Pedro RodriguesIntèrprets. Paul Hamy, Xelo Cagiao, João Pedro RodriguesDurada. 117 min Format. DigitalNacionalitat. Portugal, França, Brasil / 2016Un ornitòleg té un accident mentre navega per un llac buscant la presència d'aus exòtiques. Endinsant-se al bosc, el protagonista viurà un viatge singular en què semblen confluir els símbols i els mites de la iconografia religiosa i mitològica universal. Tot comença quan Fernando decideix enfrontar-se a la naturalesa contaminada de Tras-os-Montes a la recerca de cigonyes negres, una espècie en vies d'extinció.Sessió de Filmoxarxa27/04/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 4 eurosDirecció. François TruffautGuió. François Truffaut i Marcel MoussyIntèrprets. Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy, Claire MaurierDurada. 99 min Format. Blu-rayNacionalitat. França / 1959Un noi de dotze anys viu a París com un solitari. Els seus pares tenen problemes conjugals. El nen, que va néixer sense ser desitjat, respira aquesta hostilitat constantment, i encaixa els cops que la vida li va donant, sentint-se cada cop més incomprès i desgraciat. Un dia que és expulsat de classe es planteja aconseguir una de les seves màximes il·lusions. veure el mar.Long Live30/04/202318.30hAuditori Plana de l'OmEntrada. 5 eurosDirecció i guió. Charlotte WellsIntèrprets. Paul Mescal, Frankie Faison, Celia Rowlson-HallDurada. 102 min Format. Blu-rayNacionalitat. Regne Unit, EUA / 2022En un decadent complex vacacional a la fi de la dècada dels 90, Sophie, d'onze anys, atresora l'escàs temps que passa al costat del seu curiós i idealista pare, en Calum. A mesura que l'adolescència de Sophie aflora, el desig de Calum per una vida fora de la paternitat augmenta. Vint anys després, els tendres records de les últimes vacances de Sophie es converteixen en un retrat poderós.